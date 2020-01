ASPRA-TO repudia “incitação” de políticos contra policiais militares na Copa do Craque Avalie esse post Avalie esse post

Em resposta ao episódio ocorrido no jogo da final da Copa do Craque, a Associação das Praças e Servidores Militares do Estado do Tocantins (ASPRA-TO) defendeu que os Policiais tocantinenses gozam de prestígio nacional, criticou os vereadores [incitadores] e que “o spray de gás lacrimogênio é inofensivo a saúde humana, tem sua indicação para aquela situação e dos níveis de emprego de força possíveis aos policiais foi utilizado o de menor proporção”.

por Wesley Silas

Na nota a ASPRA-TO repudiou a atitude de vereadores e pré-candidatos neste domingo, 26, durante a final da Copa do Craque que teve o time MaxZen como campeão após disputa no pênaltis contra o Malvinas.

Segundo a ASPRA-TO, “os Operadores de Segurança Pública no exercício de suas funções constitucionais, receberam a solicitação da Organização do Evento e do Árbitro da partida de futebol, para restabelecerem a ordem dentro de campo que no momento tinha sido invadido pelos torcedores e impossibilitavam a disputa de pênaltis que ocorreria naquele momento. Os Policiais diligentemente retiraram as pessoas do campo sem causar lesão em nenhum dos presentes, nem sequer fazer uso da força física pra isso”.

“O inesperado ocorreu quando alguns pré-candidatos, inclusive com mandato, incitaram o público presente a invadir novamente o campo pra tirar satisfação com a PM, os próprios pré-candidatos invadiram o campo de futebol apontando o dedo na cara dos Policiais Militares, cometendo o absurdo de cobrar satisfações dos nobres trabalhadores, profissionais capacitados para tal. Os Policiais, como de costume, mantiveram o controle emocional e não revidaram as provocações”, diz a nota.

A ASPRA-TO, declarou na nota que “estuda as medidas a serem adotadas para que situações assim não voltem a acontecer em nossa cidade”.

NOTA DE REPÚDIO

A ASPRA-TO Associação das Praças e Servidores Militares do Estado do Tocantins vem a público repudiar a ação de alguns Pré-Candidatos de Gurupi neste domingo (26/01), na Copa do Craque, onde partiram pra cima dos Policiais Militares que estavam realizando a segurança daquele evento, inclusive incitando populares contra a força policial.

Os Operadores de Segurança Pública no exercício de suas funções constitucionais, receberam a solicitação da Organização do Evento e do Árbitro da partida de futebol, para restabelecerem a ordem dentro de campo que no momento tinha sido invadido pelos torcedores e impossibilitavam a disputa de pênaltis que ocorreria naquele momento. Os Policiais diligentemente retiraram as pessoas do campo sem causar lesão em nenhum dos presentes, nem sequer fazer uso da força física pra isso.

O inesperado ocorreu quando alguns pré-candidatos, inclusive com mandato, incitaram o público presente a invadir novamente o campo pra tirar satisfação com a PM, os próprios pré-candidatos invadiram o campo de futebol apontando o dedo na cara dos Policiais Militares, cometendo o absurdo de cobrar satisfações dos nobres trabalhadores, profissionais capacitados para tal. Os Policiais, como de costume, mantiveram o controle emocional e não revidaram as provocações.

Diante do tumulto provocado pelos incitadores o evento prosseguiu em condições precárias, as pessoas ordeiras ficaram impossibilitadas de continuar assistindo ao evento, em razão de não ser possível visualizar as cobranças de pênaltis do local reservado aos torcedores. A segurança dos atletas também esteve comprometida por causa da proximidade da torcida adversária. Uma vitória da balburdia e daqueles que trabalham contra o bem da sociedade.

Ressalta-se que os Policiais tocantinenses gozam de prestígio nacional, como uma das tropas mais ordeiras e disciplinadas, e que neste lamentável episódio a eles cabia a segurança, como técnicos formados para tal e representantes do estado, e nenhuma ingerência por parte de terceiros pode ser admitida. Em qualquer hipótese de descontentamento ou “achismos”, existem os meios competentes para reclamação e apuração.

Ainda, o spray de gás lacrimogênio é inofensivo a saúde humana, tem sua indicação para aquela situação e dos níveis de emprego de força possíveis aos policiais foi utilizado o de menor proporção.

O uso foi feito pelos militares especializados, corretamente instruídos, o fizeram em direção ao solo, da forma que rezam os manuais pertinentes.

Todavia se os pré-candidatos que faziam campanha política naquele local, não concordam com a atuação policial que buscassem os órgãos competentes para fazer de forma técnica suas reclamações, e de forma alguma têm o direito de tumultuar o evento esportivo, desrespeitar os Policiais Militares ou exigirem satisfação dos mesmos de forma incitadora, onde com toda a certeza transformaram uma situação simples em um cenário de caos que não fosse o preparo dos agentes de segurança poderia haver danos de maiores proporções.

A ASPRA-TO enaltece a atuação dos Policiais na ocorrência e estuda as medidas a serem adotadas para que situações assim não voltem a acontecer em nossa cidade.