Artigo sobre segurança do paciente no Hospital Geral de Palmas é destaque em revista internacional

Unidade hospitalar do Tocantins está na publicação que destaca pesquisas no cenário mundial.

Luciana Barros/Governo do Tocantins

Pela primeira vez um artigo envolvendo a segurança do paciente do Hospital Geral de Palmas (HGP) é publicado em jornal internacional de desenvolvimento de pesquisa. O International Journal of Development Research (IJDR) deu visibilidade ao trabalho realizado pela pesquisadora Giselle Pinheiro, que também é coordenadora da Segurança do Paciente, no HGP e docente da Universidade do Tocantins (UFT). O trabalho foi realizado junto a estudante Beathriz Santiago e teve ainda parceria de profissionais da unidade, em especial a fisioterapeuta do setor de Segurança do Paciente Adriana Arruda.

O jornal em formato de revista publica artigos de pesquisa do cenário mundial nas áreas de contabilidade, marketing, gestão, finanças, economia, gestão de recursos humanos, negócios internacionais, hotelaria e turismo, desenvolvimento de empreendedorismo, relações industriais, ética nos negócios, relações internacionais, estudos populacionais, direito, estudos de desenvolvimento, ciências da Saúde entre outros.

“Este artigo foi fruto de uma trabalho de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), eu como orientadora e minha orientanda Beatriz, que estuda na Universidade Federal do Tocantins. Nós fizemos um levantamento de artigos sobre cultura de segurança do paciente. Identificamos estudos e fizemos análises e com isso propomos instrumentos de investigação. O instrumento apresentado no artigo ainda será aplicado no HGP, nós achamos importantes inserir profissionais do HGP envolvidos na educação permanente e na gestão para que pudessem conhecer melhor sobre segurança do paciente e serem estimulados ao desenvolvimento de pesquisas científicas dentro da instituição”, explicou Giselle Pinheiro.

O Documento conclui que “a construção de um instrumento de investigação é um alicerce fundamental para a implantação de ações futuras assertivas em prol da segurança do paciente nos serviços de saúde a fim de identificar e evitar falhas e erros no cuidado ao paciente, favorecendo ainda a prática profissional de enfermagem e subsidiando o ensino e a pesquisa nesta temática”.

Dentre os participantes do artigo estão o diretor geral do HGP, Leonardo Toledo e a coordenadora do Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Hospital Geral, Michelle Filgueira. “É muito importante essa publicação internacional, um hospital do Tocantins ser reconhecido fora do Brasil, é gratificante”, disse Leonardo.

Sobre o Núcleo de Segurança

O Núcleo de Segurança do Paciente do HGP foi reestruturado em fevereiro de 2018, e construiu seis protocolos: segurança do paciente, melhoria da comunicação, segurança na prescrição da medicação, cirurgia segura, higienização das mãos, redução das quedas e lesões por pressão.