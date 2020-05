Artigo de professor de jornalismo da Unirg é publicado em livro sobre teoria do Newsmaking

O Newsmaking na fanpage e site da Prefeitura de Gurupi: aplicação da teoria no aniversário de 60 anos da cidade, é o assunto abordado no quarto capítulo do e-book Media Efeccts: ensaios sobre teorias da Comunicação e do Jornalismo. A pesquisa foi realizada pelo professor de Jornalismo da Universidade de Gurupi – UnirG, Clifton Morais.

Via Ascom

O tema analisa a óptica da Teoria Newsmaking – estudos sobre como ocorre o processo de produção de conteúdo jornalístico. Neste caso, foram investigadas as matérias publicadas no site da Prefeitura de Gurupi – TO e a respectiva repercussão desse material na fanpage da gestão municipal, durante a programação de aniversário dos 60 anos da cidade, em 2018. Além do professor da UnirG, a pesquisa contou ainda com a colaboração da colega de mestrado Andreia Rocha e do professor da Universidade Federal do Tocantins – UFT, Francisco Gilson Pôrto Junior.

O foco da pesquisa orientou-se em criar um panorama de recepção das postagens feitas pelos cidadãos e quais áreas do serviço público tiveram maior impacto durante a semana de aniversário do município.

Conforme o Clifton, a comemoração foi o tema escolhido para avaliar como as pautas da Assessoria de Comunicação foram produzidas, como os critérios de noticiabilidade impactaram ou não na produção das matérias, seja na publicação no site da prefeitura ou na repercussão desse material na fanpage do município.

“Constatou-se que das 22 postagens realizadas na Fanpage, 11 tiveram imagens e sete foram feitas com vídeo. Portanto, o recurso visual de fotos e vídeos foi explorado, atendendo a uma característica da rede social Facebook, que não difere de outras redes sociais, como o Instagram, que se alimenta de material audiovisual e, por meio dele, consegue atingir o público e incitar engajamento e interação”, avaliou.

A análise apontou ainda que os valores-notícia mais utilizados foram proximidade, relevância e interesse pessoal. Critérios considerados básicos para que uma assessoria de comunicação utilize na rotina de produção de matérias.

“O cidadão tende a se interessar por aquilo que é próximo a ele, que ocorre em seu território, pois pode impactar diretamente sua rotina, sua vida, pela relevância do fato, A consequência dos serviços e das ações executados pela gestão municipal vai ser sentida pelos cidadãos, porque eles vivem na cidade, onde as decisões do poder público municipal têm impacto direto”, afirmou Morais.

O livro faz parte de uma série que chama-se Media Effects, que aborda ainda: Agenda-Setting, Enquadramentos, narrativas, efeitos de Framing, newsmaking e semiótica, estudos gerais, narrativas e transdisciplinaridade. A obra tem oito capítulos e foi lançada pela editora FI, na versão e-book, disponível aqui.

“Esse artigo também fez parte da minha dissertação de mestrado em Comunicação e Sociedade pela UFT, resultado de uma das disciplinas que cursei na Universidade. O link dá acesso a tudo sobre a série e os livros publicadas”, completou o professor.

Clifton Morais

Graduado em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade de Gurupi – UnirG. Mestrando em Comunicação e Sociedade pela Universidade Federal do Tocantins (UFT). Docente do curso de Jornalismo da UnirG, nas disciplinas Linguagem de Comunicação em Vídeo; História do Jornalismo e da Comunicação; Leitura de Produção de Textos. Teorias da Comunicação e Jornalismo Político.

Atuou como repórter na TV Anhanguera, afiliada da Globo no Tocantins, foi produtor de telejornalismo do SBT/TO e trabalhou na assessoria de comunicação da Prefeitura de Gurupi, Governo do Tocantins, Sindicato Rural e Câmara Municipal de Gurupi.

O professor tem ainda outro artigo publicado no livro Discurso Midiático: poder, violência e cultura, que relata sobre a violência praticada pelo jornalista e sofrida por eles nas narrativas, e autor do livro-reportagem: Histórias do avô Job.