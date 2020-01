Articulação política | “Não existe nenhuma possibilidade da gente não andar juntos”, diz Amastha ao lado de Laurez e Oswaldo Stival Avalie esse post Avalie esse post

Começou o ano e as articulações políticas para eleições municipais iniciaram quentes. Nesta quarta-feira, 22, o prefeito de Gurupi, Laurez Moreira (PSDB) contou com o reforço na sua sucessão com declarações do apoio do ex-prefeito de Palmas e presidente do PSB, Carlos Amastha e do empresário Oswaldo Stival (PSDB). “Um empresário com este perfil é um tipo de pessoa que obrigatoriamente tem que está na política e é como eu disse anteriormente, os bons têm que participar”, disse Amastha ao defender o nome de Stival e a continuação da parceria entre os três nas eleições municipais deste ano.

por Wesley Silas

O ex-prefeito de Palmas aproveitou a sua passagem política em Gurupi para visitar obras e tratar das eleições municipais deste ano na cidade com a ideia de continuar as mesmas parcerias das eleições de 2018 e fortalecer o seu partido em Gurupi.

“Uma coisa eu te garanto que não existe nenhuma possibilidade da gente não andar juntos e isto aqui não é uma parceria de conveniências, mas uma união de força em prol de Gurupi e do Tocantins. Neste cenário de 2020 não existe a mínima possibilidade de que a gente não ande juntos”, disse Amastha ao Portal Atitude durante encontro com o prefeito Laurez Moreira e o empresário Oswaldo Stival ocorrido no Coreto da praça Henrique de Santana.

“Um empresário [Oswaldo Stival] com este perfil é um tipo de pessoa que obrigatoriamente tem que está na política e é como eu disse anteriormente, os bons têm que participar”, Carlos Amastha.

O prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, disse que estar em busca de apoio para eleger o seu sucessor que tem como nome mais próximo o secretário de Saúde, Gutierres Torquato.

“Eu tenho procurado conversar com todo mundo e mostrar a união do povo de Gurupi, do Estado do Tocantins, dos deputados federais e senadores em prol do nosso município. Eu acho quanto mais você agregar é melhor para população de Gurupi que já tem sentido isto que é tratar bem todo mundo e dar o verdadeiro valor que cada cidadão tem”, disse.

Diante aos últimos desgastes políticos com o Governo, o prefeito de Gurupi disse que esteve aberto e que chegou a procurar o governador Mauro Carlesse para debater parcerias que não concretizaram, a exemplo do Parque do Pouso do Meio.

“Apesar de me ter tratado bem e recebido bem todas as vezes que eu procurei, mas na prática não aconteceu nada. Então, eu não posso ficar correndo atrás de parceria de quem não quer parceria. Porque exemplo, eu tentei parceria para construir o Parque do Pouso do Meio com o Governo do Estado e não encontrei a boa vontade e fui atrás do senador Eduardo Gomes que topou ajudar e é isso que estamos fazendo”, disse.

Nesta quinta-feira, 23, Laurez Moreira irá receber em Gurupi o senador Eduardo Gomes (MDB), aliado do governador Mauro Carlesse (DEM) para assinar um convênio no valor de R$ 12 milhões para construção de uma estação da Cidadania com previsão de construção no Parque Pouso do Meio.

Desapropriação do Parque Pouso do Meio

Segundo Laurez a desapropriação anunciada pelo estado ainda não aconteceu. “Como o município não dá conta de desapropriar eu resolvi fazer (o Parque Pouso do Meio) apenas nas áreas que pertence ao município e se tivesse a parceria com o Governo do Estado, evidentemente, haveria uma negócio mais bonito, mas ele não quis participar”, disse Laurez.

Apoio do empresário Oswaldo Stival

Para o empresário Owaldo Stival (PSDB), as alianças com o prefeito Laurez Moreira e Carlos Amastha ocorridas em 2018, continuarão em 2020.

“É a vontade do Amastha como é a nossa e do prefeito Laurez para gente continue e faça esta união florir em Gurupi. Com certeza a gente vai caminhar juntos e gerar bons frutos”.

Indicação do nome

Para o Stival o nome que o grupo irá apresentar aos gurupienses ainda está sendo trabalhado.

“O próprio tempo vai dizer. Com debates e no momento certo todos nós vamos ter esta visão [do nome] que acontecerá de forma natural e deixamos para o tempo e hora certa”, disse.

Parque tecnológico do SESI

Como membro da diretoria da Fieto, o empresário aproveitou para comentar a visita do presidente da federação. Roberto Pires, ao prefeito de Gurupi, Laurez Moreira pra anunciar a construção de um Parque Tecnológico no Park Filó Moreira em Gurupi.

“O Senai que é um dos braços da Fieto tem intenção de construir um novo parque tecnológico com novas salas de aulas. Como o complexo do SESI Senai está um pouco pequeno, o Roberto Pires veio para ver com o prefeito Laurez uma nova área para construção desta nova escola tecnológica para a nossa cidade de Gurupi e os estudos já estão sendo feitos junto a CNI”, disse Stival.

Elogio a gestão de Laurez

Amastha também destacou a gestão do prefeito Laurez Moreira. “Nos dá muito orgulho cada vez que a gente volta para Gurupi e ver a rápida evolução de como as coisas estão acontecendo e é impressionante você ver coisas maravilhosas como Postos de Saúde, iluminação e espaço público. Então, é uma gestão eficiente e no final do mandato do prefeito Laurez Gurupi será uma das pouquíssimas cidades do Brasil que vai ter pavimentação universalizada e isso é fantástico e demostra eficiência do poder público e a iniciativa privada da qual eu venho aprecia isso”.

Ele disse ainda que antes de ser prefeito de Palmas chegou a fazer uma prospecção para abrir um shopping onde hoje está sendo construído o Shopping Araguaia e o Condomínio Resedá, mas “número não fechava porque a cidade estava parada”.

“O senador Ataídes está fazendo este investimento, obviamente é porque percebe que a cidade que está recepcionando bem o investimento que está indo para frente e o seu negócio vai ser um sucesso absoluto em função da dinâmica da cidade”, disse.

Enquanto o empresário, Oswaldo Stival disse que “falar das obras que o prefeito Laurez fez é um pouco redundante porque, na verdade, ele tem feito um canteiro de obras e Gurupi tem se destacado no Estado e quem sabe até a nível nacional em obras e coisas boas como a organização da gestão pública. Temos que cumprimentar ele pela administração que esta sendo feita”, concluiu