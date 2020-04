Araguaína: Após funcionários testarem positivo para Covid-19, loja do grupo Nosso Lar fecha as portas na cidade

O empresário de Araguaína, diretor geral do grupo Nosso Lar, Rodrigo Mocó, confirmou na manhã desta terça-feira (28), que três funcionário da loja da cidade, testaram positivo para o Covid-19. A notícia foi dada durante entrevista ao programa “A Sorte é Sua”, da rádio Tocantins FM.

Da Redação



Segundo o Portal o Norte, na entrevista, Rodrigo Mocó detalhou que o primeiro caso surgiu na semana passada e a pessoa já está em isolamento domiciliar. Depois disso, mais dois funcionários apresentaram sintomas da doença e também testaram positivo para covid-19.

O empresário destacou ainda, que o grupo decidiu fechar a loja por questão de segurança e prevenção do avanço da doença, oportunidade em que todos os funcionários serão submetidos ao teste para disagnosticar o Covid-19: “Por medida de segurança aos nossos colaboradores e clientes, nós resolvemos fechar a loja a partir de hoje por tempo indeterminado até a gente conseguir testar todo esse pessoal (funcionários) para ver quem está positivo, quem não está. Acredito que não tenha mais casos positivos porque ninguém está apresentando sintomas. Um ou dois funcionários apresentaram sintomas e estão sendo testados também. Mas por segurança, nós fechamos”, explicou o empresário.

Com 25 anos de história, o grupo Nosso Lar emprega centenas de pessoas em Araguaína e região, além de atuar em outros Estados como Pará, Maranhão e Bahia.

Os casos confirmados de Covi-19 em Araguaína somam hoje 29, desses 5 já estão recuperados.

Em três dias esse número cresceu quase 300%. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 5 casos de covid-19 foram registrados ontem, sendo 3 pacientes do sexo masculino, com idades de 23, 24 e 35 anos; e 2 do sexo feminino, com idade de 50 e 53 anos.