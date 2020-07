Araguainenses dão exemplo de solidariedade durante a pandemia da covid-19

Apesar das dificuldades, grupos de voluntários e igrejas da cidade têm se adaptado a essa nova realidade para continuar ajudando famílias carentes e realizar ações de combate à pandemia

Por Felipe Maranhão

Neste momento de combate à covid-19, a solidariedade tem se tornado uma das principais ferramentas contra os reflexos da pandemia. Com o crescimento do desemprego em todo o País, muitas famílias acabam enfrentando dificuldades financeiras e em Araguaína moradores estão dando exemplo e se mobilizando para ajudar a população que passa por momentos difíceis.

Por meio de um grupo de doações, o Instituto Atitude com Amor que já trabalha ajudando famílias carentes de Araguaína desde 2012, mobilizou mais de 30 voluntários e conseguiu arrecadar cestas básicas e ajudar mais de 200 famílias.

“Eu vejo tudo isso como uma oportunidade para fazer o bem. Nós do Atitude com Amor nos sentimos honrados, pois somos uma ponte entre os doadores e as pessoas com situação de vulnerabilidade”, conta o Wermeson Lopes, coordenador do instituto.

Lives

Como a orientação é que a população evite aglomerações, o estilo das ações tem mudado neste período e migrou das atividades presenciais nos bairros para as plataformas digitais. Com isso, várias ações passaram a ser realizadas pela internet, reunindo artistas da cidade para promover lives que conseguiram arrecadar 2,5 toneladas de alimentos.

“A live foi uma forma que nós encontramos de chegar até a população neste período de pandemia, nós ligamos ao vivo para parceiros que já contribuíam em nossas ações e cada um ajudou com um pouco. O momento é de dar as mãos e servir os que precisam, unidos vamos vencer”, explicou o conselheiro tutelar e músico Fernando de Jesus.

Igrejas

A pandemia também alterou a rotina das igrejas que tiveram que suspender suas atividades presenciais por conta das restrições, mas o apoio à população tem continuado. A Igreja Ágape de Araguaína doou cestas básicas e kits de higiene para moradores de assentamentos da região e tem reunido membros da igreja para ajudar na erradicação do vírus na cidade.

De acordo com o apóstolo da Igreja Ágape de Araguaína, Amilson de Freitas, foi preciso dar exemplo e se reinventar. “Além de estarmos em campanha de arrecadação de cestas básicas e kits de higiene básica para distribuição a pessoas carentes, também desenvolvemos um projeto entre os membros da igreja para dedetização de locais públicos mais movimentados”.

Como doar

Para fazer uma doação pelo instituto Atitude com Amor basta entrar em contato pelos telefones (63) 99211-2348 e (63) 99211-7171, ou pelas redes sociais. As doações também podem ser entregues na Igreja Fonte da Vida, na Av. Filadélfia, n° 3080, Setor Tecnorte.

Para encaminhar doação pela Igreja Ágape, basta entrar em contato pelo telefone (63) 3414-3838 ou no endereço na Av. Marginal Neblina, Lote 1 A, no Setor Alaska.

Outras doações

Apesar da mobilização da comunidade, a Prefeitura de Araguaína continua fazendo doações de cestas básicas para famílias de baixa renda cadastradas e profissionais que tiveram que interromper as atividades durante a pandemia. Além da cesta básica convencional, o Município está distribuindo também cestas verdes, cerca de 1.200 unidades com frutas e verduras já foram entregues e mais 19 mil cestas já estão aprovadas para aquisição.

Kits de higiene

O Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Sistema Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO) também doaram kits de higiene e estão sendo distribuídos pela Fundação de Atividade Municipal Comunitária (Funamc).

São 2.600 kits com sabonete, absorvente, sabão em pó e em barra, shampoo, água sanitária, desinfetante e pasta de dente, além de 900 kits com álcool, álcool em gel e máscaras.