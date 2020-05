Araguaína: Servidores do presídio Barra da Grota testam positivo para Covid-19

A Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju), por meio de sua Superintendência de Administração dos Sistemas Penitenciário e Prisional informou que três servidores do Presídio Barra da Grota e um terceirizado testaram positivo para o coronavírus.

De acordo com a Seciju, essas pessoas encontram-se afastadas de suas atividades laborais até que se cumpra o prazo estipulado pelas autoridades de saúde como sendo do período de recuperação da doença.

A Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju), por meio de sua Superintendência de Administração dos Sistemas Penitenciário e Prisional (Sispen/TO), informa ter ciência a respeito dos casos de contaminação dos três servidores e de 1 colaborador da administração indireta da empresa prestadora de serviço (Embrasil) da Unidade de Tratamento Penal Barra da Grota. Essas pessoas encontram-se afastadas de suas atividades laborais até que se cumpra o prazo estipulado pelas autoridades de saúde como sendo do período de recuperação da doença.

Informamos também que a Seciju tem tomado todas as medidas necessárias para garantir a saúde de servidores do Sistema Penal e dos custodiados. Desde o anúncio da pandemia, as visitas às unidades foram suspensas, celas de isolamento foram destinadas para os novos presos que têm ingressado no Sistema e criou-se ainda o Núcleo de Operações, Prevenção e Controle – COVID-19, visando promover ações emergenciais e direcionadas junto às suas 37 unidades prisionais do Tocantins como a limpeza e higienização de todo o ambiente carcerário, uso obrigatório de máscara dentro da unidade e ainda o contato mínimo entre agentes e reeducandos.

Esta Secretaria também informa que os membros do Núcleo de Operações, Prevenção e Controle – COVID-19 têm realizado reuniões semanais para tratar sobre as demandas atendendo as recomendações das autoridades de saúde com ações pontuais em todas as unidades. Entre as medidas está também a visita periódica do médico do Sistema a todas as unidades com testes rápidos e orientações de prevenção aos servidores e custodiados.

Por fim, esclarecemos ainda que graças a essas medidas, não há nenhum registro de caso suspeito ou confirmado de contaminação por Coronavírus entre os reeducandos do Sistema tocantinense.