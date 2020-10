Araguaína | Ronaldo Dimas entrega nova unidade do Hospital Municipal Eduardo Medrado

Novo prédio inicialmente será hospital de campanha de referência para tratamento de pacientes com covid-19, e tem estrutura para 20 leitos de UTI e 40 leitos clínicos

por Redação

O prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, entregou a primeira etapa do prédio próprio do Hospital Municipal Eduardo Medrado (HMEM), nesta segunda-feira, 12 de outubro, localizado no Jardim das Flores. A nova instalação será, inicialmente, um hospital de campanha referência para tratamento de pacientes com covid-19 e tem capacidade de 20 leitos em unidade de terapia intensiva (UTI) e 40 leitos clínicos.

Para o Dimas, o maior ganho com a início de funcionamento da nova unidade é possibilidade de centralizar o tratamento referente à covid-19 para que outros hospitais, unidades básicas de saúde (UBS) e de Pronto Atendimento (UPA) retornem ao atendimento normal. “Aqui será também a única porta de entrada para quem procura atendimento da covid-19. Assim, toda rede de saúde poderá voltar seu foco de atendimento para outras doenças, porque pacientes que precisavam de tratamento eletivos há meses, hoje já precisam do tratamento com urgência”.

O hospital de campanha seguirá o atendimento que vinha sendo realizado na unidade da Vila Norte, que será cedida ao Hospital do Amor para implantação de um centro de prevenção do câncer. “Hoje, o novo prédio tem cinco leitos de UTI e 20 leitos clínicos instalados e os outros leitos serão transferidos para cá na medida que forem ficando vagos no Hospital Municipal de Campanha (HMC). A previsão é que essa mudança seja concluída em 15 dias”, explicou a secretária municipal da Saúde, Ana Paula Abadia.

Já o presidente do Conselho Municipal da Saúde, Jair Clarindo, destacou a atuação da Prefeitura em deixar um legado para Araguaína. “Diferente do que aconteceu em vários municípios do Brasil, em que tudo será desmontado, aqui ficará uma obra para a população”. Segundo levantamento, o recurso investido na construção da etapa, aproximadamente R$ 9 milhões, sendo 66% de contrapartida do Tesouro Municipal, seria igual na instalação de hospital provisório.

Estrutura adequada

Os leitos contam com estrutura completa, sendo ventiladores pulmonares, carro de parada e monitorização com monitores, oxímetros, bombas de infusão, além de mobiliário geral.

A equipe de suporte clínica tem com profissionais médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, fisioterapeuta, farmacêutico, bioquímico, entre outros. A operação do local será gerenciada pelo Instituto Saúde e Cidadania (ISAC), que já administra o Hospital Municipal de Campanha, Hospital Municipal Eduardo Medrado (HMEM) e Ambulatório Médico de Especialidades.

Obra completa

Atualmente o HMEM funciona em prédio alugado e adaptado. A obra completa prevê um investimento total de mais de R$ 22,9 milhões, sendo R$ 19,3 milhões oriundos de emenda impositiva da bancada federal tocantinense e R$ 3,5 milhões do Tesouro Municipal. A área será aproximadamente nove mil metros quadrados, com possibilidade de ampliação vertical no futuro, podendo chegar a mais de 15.000 m².

A unidade contará com ambulatório de pediatria e cirurgia ambulatorial de adultos; salas de pesquisa química, coleta e imagens; pronto atendimento de urgência e emergência; hall de entrada, onde será feito o acolhimento de pacientes; alas de internação; centro cirúrgico; capela ecumênica; salas para administração; sala de suprimentos e almoxarifado; espaço para farmácia e nutrição; e a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica.

Detalhes da 1ª etapa

A obra tem 1.782,89 m² de área construída. A cobertura do prédio é estruturada por perfis metálicos com telha termoacústica, que além de servir como cobertura, têm como função o isolamento da temperatura (termo) e do som (acústica). A estrutura é conhecidas como telha sanduíche, por serem duas placas metálicas de aço galvanizado (ou galvalume) encostadas uma à outra e recheadas por um material isolante.

Na estrutura de paredes interna foi utilizado o sistema Drywall (placas de gesso acartonado). Esse sistema é eficiente evita o desperdício e acúmulo de entulho, promovendo a sustentabilidade e fácil manutenção. Já na parte externa, o sistema utilizado nas paredes tem a função isolamento de chamas em caso de incêndio.

A obra conta com estação de tratamento de esgoto, onde o efluente será tratado e lançado na rede de esgoto existente. Na parte elétrica terá um gerador de 125 KVA em caso de falha no fornecimento de rede elétrica da concessionária.

O sistema de gases medicinais, que são os tubos de cobre levam oxigênio e ar comprimido para paciente, foi dimensionado para uma futura ampliação do hospital municipal.

A área externa do hospital tem calçada com piso podotátil (piso para deficiente visual), rampa para acessibilidade, gradil de fechamento no perímetro da obra, grama esmeralda e sistema de irrigação.

Homenageado

Nascido em Salvador, Bahia, o médico Eduardo Novaes Medrado Santos tornou-se araguainense em 1981. Personalidade forte, defendia com firmeza seus ideais e teve participação marcante na luta pela criação do Tocantins. Como primeiro secretário, implantou a estrutura da Saúde por todo o Estado e, em Araguaína, o Hospital Regional.

Visionário, foi o grande responsável pela vinda do primeiro curso de medicina em toda região Centro-Norte, a Faculdade de Medicina do Itpac. Como secretário da Saúde de Araguaína, implantou o Hospital, que hoje leva seu nome, para atender as crianças de toda a região. Faleceu em 2016, aos 70 anos, deixando três filhos e um grande legado para o Brasil.