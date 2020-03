Araguaína registra primeiro caso de coronavírus

Uma mulher de 26 anos com sintomas desde o dia 21 deu positivo em teste rápido feito em Araguaína.

por Wesley Silas

Conforme apurou o Portal Atitude com uma fonte ligada à Secretaria Estadual de Saúde nos últimos dias a mulher esteve em viagem para Natal (RN) e Brasília (DF).

O estado clínico da paciente é estável-moderado e ela encontra-se em isolamento residencial. O teste positivo coincide com a flexibilização do Decreto por parte do prefeito;

No Hospital Geral de Palmas, o isolamento social resultou em apenas 40 leitos ocupados e a previsão de segunda-feira é ter 1000 leitos vagos no unidade. Nenhum paciente positivo com coronavírus está internado na rede pública de Palmas e 02 estão internados no hospital da Unimed.