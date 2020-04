Araguaina registra mais dois casos de covid-19

Com as novas confirmações, a cidade tem nove casos, desses cinco já estão recuperados. Dos 30 leitos disponíveis para pacientes com coronavírus, dois estão ocupados.

Por Redação

Na noite desta quinta-feira, 23, a Secretaria Municipal da Saúde de Araguaína informou a confirmação de mais dois casos positivos de covid-19 na cidade: uma mulher de 39 anos, representante de vendas, e um homem, de 22 anos, que trabalha com telecomunicações. Os dois casos deram entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) nesta terça-feira, 21, apresentando sintomas leves e estão em isolamento domiciliar.

A cidade está com nove casos, desses cinco já estão recuperados, e dos 30 leitos disponíveis, dois seguem ocupados. Um deles, foi ocupado também nesta quinta-feira por um caminhoneiro, de 52 anos, de Novo Hamburgo (RS). Ele também deu entrada na UPA, segue como suspeito da doença e está internado no Hospital de Doenças Tropicais (HDT-UFT) com sintomas moderados, aguardando o resultado do exame.

Para o prefeito Ronaldo Dimas, o aumento no número de casos mostra que toda a população precisa redobrar os cuidados para que não seja necessária a ampliação de restrições. “Por enquanto, não há motivo para alarmismo, já que dois leitos hospitalares estão ocupados”.

Os casos

A representante de vendas que testou positivo deu entrada na UPA apresentando febre, tosse seca e falta de ar. O trabalhador em telecomunicação apresentou apenas tosse seca. Nos dois atendimentos, foram coletadas amostras de swab dos pacientes e enviadas ao Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen-TO), que deu diagnósticos positivos.

O caminhoneiro apresentou tosse seca, dor no corpo, falta de paladar, calafrios e febre há sete dias. Foi coletada amostra de swab e enviada ao Lacen.