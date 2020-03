Araguaína regista segundo caso de Coronavírus e Palmas lidera em número positivo e casos suspeitos

O Tocantins contabilizou nesta segunda-feira, 30, o 11º casos confirmados de Covid-19, sendo nove deles em Palmas e dois em Araguaína no intervalo de três dias e o paciente segue em isolamento domiciliar. No Tocantins, Palmas lidera o número de casos suspeitos (473), seguido por Araguaína (84). Em Gurupi 8 casos suspeitos estão sendo monitorados e aguardam resultados dos exames realizados pelo Laboratório Central do Estado – LACEN.

Por Wesley Silas

Segundo a Prefeitura de Araguaína, trata-se de um homem que esteve em viagem com a primeira paciente que testou positivo para o novo coronavírus na cidade. “Ambos encontram-se em isolamento social desde que chegaram em Araguaína. O homem apresenta quadro clínico estável e estar acompanhado pela equipe de resposta rápida da Secretaria Municipal da Saúde”, informou a Prefeitura. Um casal que também esteve na viagem teve o resultado do teste negativo.

Desde o início da pandemia do coronavírus, foram notificados pelo Município de Araguaína 155 pessoas. Até o momento, são 2 casos positivos, 71 descartados e 84 seguem em investigação.

Palmas

O Boletim coronavírus (Covid-19) da Prefeitura de Palmas informou nesta segunda, 30, que mantém nove casos confirmados.

“Não houve alteração no número de diagnósticos comprovados do novo coronavírus (Covid-19) neste início de semana em Palmas, que segue com nove casos confirmados e aumentou para 105 descartados, nesta segunda-feira, 30. Os casos suspeitos chegaram à marca de 473, levando em consideração que todas as síndromes gripais passaram a constar na ficha de notificação municipal como casos suspeitos de Covid-19”, informou.

Gurupi

Na manhã desta segunda-feira, 30, o Comitê Gestor de prevenção e combate ao coronavírus em Gurupi informou que foram descartados mais dois casos suspeitos da Covid-19 no município, o exame deu negativo para uma mulher de 65 anos e para o caminhoneiro Wanderlei Dedéco, 45 anos, que foi atendido pelo SAMU e levado à UPA depois de permanecer em um posto da cidade.

O Comitê informou 8 casos foram descartados em Gurupi, que segue sem nenhum caso confirmado da doença. Outros 8 casos suspeitos estão sendo monitorados e aguardam resultados dos exames realizados pelo Laboratório Central do Estado – LACEN.

Mudança na presidência do Comitê Gestor

Após o afastamento, a pedido, do médico Dr. Fuad Moraes Ibrahim no domingo, 29, o cargo passou a ser ocupado pelo médico Dr. Renato Santana Teixeira Costa.