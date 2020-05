Araguaína possui 43,72% dos 2.205 casos confirmados para Covid-19 no Estado

Com 964 casos confirmados para Covid-19, o município de Araguaia já registrou 12 óbitos e apenas nesta sexta-feira, 22, o Boletim Epidemiológico da Secretária Estadual de Saúde aponta 132 novos casos na cidade. A pandemia chegou em 76 municípios do Tocantins, entre os 139. Confira o ranking das 16 cidade com mais 20 casos de Covid-19 no Tocantins.

por Wesley Silas

NO período entre o dia 18 de março, quando aconteceu o primeiro caso da Covid-19 no Estado, hoje foi o dia que mais registrou casos em apenas um dia. Ao todo, foram contabilizados mais 242 casos para Covid-19, destes 132, apenas no município de Araguaína. A Capital passou a contar com 372 casos confirmados e hoje foram registrados 26 novos casos enquanto, Gurupi, terceira maior cidade do Tocantins, foram registrados 04 novos casos, somando 67 casos no geral. Nas cidade de Paraíso, que possui 68 casos no geral e Guaraí com 27 casos no geral, foram registrados 07 novos casos, respectivamente. A quarta maior cidade do Estado, Porto Nacional, encontra-se localizada fora do eixo da BR-153 e este último Boletim apontou 01 casos, passando a ter 12 casos confirmados.

Atualmente, o Tocantins apresenta 2.205 casos no total, destes, 478 pacientes estão recuperados, 1.678 pacientes estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar e 49 pacientes foram a óbito. Um casal de idosos faleceram na quinta-feira, 21, a mulher tinha 73 anos era diabética e faleceu no Hospital Municipal de Colinas do Tocantins. O homem tinha 61 anos era hipertenso e faleceu no Hospital Dom Orione em Araguaína.

Os novos casos:

Araguaína (132), Palmas (26), Nova Olinda (11), Colinas do Tocantins (09), Guaraí (07), Paraíso do Tocantins (07), Augustinópolis (06), Formoso do Araguaia (04), Gurupi (04), Itaguatins (04), Goiatins (03), Cachoeirinha (03), Bandeirantes do Tocantins (02), Fátima (02), Esperantina (02), Darcinópolis (02), Novo do Tocantins (02), São Bento do Tocantins (02), São Miguel do Tocantins (02), Alvorada (01), Araguatins (01), Divinópolis do Tocantins (01), Figueirópolis (01), Tabocão (01), Ipueiras (01), Nazaré (01), Palmeiras do Tocantins (01), Palmeirópolis (01), Peixe (01), Porto Nacional (01), Sítio e Wanderlândia (01).

Caso confirmado de outro Estado

Foram diagnosticados no Tocantins, sete (07) casos positivos do novo Coronavírus (Covid-19) para os estados da Bahia, Maranhão e Pará.