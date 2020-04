Araguaína passa a ter 48 casos confirmados de coronavírus

De acordo com o boletim divulgado nessa terça-feira, 28, o Município contabilizou 135 casos suspeitos da doença, todos sendo monitorados e orientados a permanecer em isolamento domiciliar, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. Outros 523 foram descartados por critério clinico-epidemiológico ou por exames complementares. Foram confirmados 46 casos.

por Redação

Foram confirmados 46 casos de COVID-19 em Araguaína. Desses, 28 são do sexo masculino e 18 do sexo feminino (figura 1), na distribuição por faixa etária quatro tinham de 10 a 19 anos, doze de 20 a 29, doze de 30 a 39, oito de 40 a 49, sete de 50 a 59 e três de 60 a 69 anos (figura 2). Quatro casos de residentes.

Mapeamento por bairro

O mapeamento mostrou que os casos com resultado positivo estão espalhados em 25 bairros da cidade. Os que possuem maior número de casos são o Bairro São João com cinco, Parque do Lago com quatro, seguido dos setores Araguaína Sul e Lago Azul, ambos com três casos confirmados.

Na relação de bairros ainda estão os seguintes: Centro (2 casos), Jardim Paulista (2), Maracanã (2), Monte Sinai (2), Santa Mônica (2), Senador (2), Setor Ana Maria (2), Vila Azul (2), Vila Couto Magalhães (2), Nova Araguaína (2), Jardim das Palmeiras (1), Morada do Sol (1), Parque Bom Viver (1), Parque do Lago (4), Planalto (1), Povoado Ponte (1), Setor Itaipu (1), São Miguel (1), Setor Itapuã (1), Setor Raizal (1), Setor Sonhos Dourados (1), Setor Vitória (1).

Curva da taxa de incidência acumulada

Na figura, pode ser observada a curva da taxa de incidência acumulada por 1 milhão de habitantes da COVID-19, no Estado do Tocantins e em Araguaína. No Estado houve a confirmação do primeiro caso em

20/03, tendo na presente data taxa de incidência acumulada de aproximadamente 74 casos por 1 milhão de habitantes.

Em Araguaína o primeiro caso foi confirmado no dia 27/03, tendo hoje taxa de incidência acumulada de aproximadamente 255 casos por 1 milhão de habitantes.

Capacidade de atendimento para casos moderados e graves de COVID-19

As unidades hospitalares e pré-hospitalares de Araguaína contam com os seguintes leitos:

 HRA (Hospital Regional de Araguaína) – 10 leitos de UTI;

HDT (Hospital de Doenças Tropicais) – três leitos de suporte avançado e sete clínicos para pacientes moderados;

 HMA (Hospital Municipal de Araguaína) – dois leitos de suporte avançado e dois leitos clínicos para pacientes pediátricos;

 UPA (Unidade de Pronto Atendimento) – um leito de suporte avançado e cinco leitos clínicos de isolamento para estabilização e transferência para unidades hospitalares.