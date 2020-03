“Araguaína há um caso suspeito em internação domiciliar”, diz prefeito Ronaldo Dimas sobre o coronavírus Avalie esse post Avalie esse post

O prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, realizou nesta tarde, 13, em seu gabinete, uma coletiva de imprensa com a equipe técnica da Saúde Municipal para divulgar o plano municipal de contingência para o novo coronavírus, o Covid-19, e a estrutura de Equipe de Resposta Rápida. Serão ações em bares, restaurantes e outros locais públicos, inclusive nas escolas onde haverá as provas do concurso público durante este final de semana. Também foi anunciado um protocolo de atendimento para diferentes tipos de gravidade para evitar possíveis contágios.

“Atualmente, em Araguaína há um caso suspeito em internação domiciliar aguardando resultado dos exames. Por isso, a partir de agora a mobilização será maior”, afirmou o prefeito. Todas as unidades básicas de saúde (UBS) receberam o protocolo e seis delas foram escolhidas para oferecer atendimento especial aos casos de sintomas leves: UBS Avany Galdino, no Bairro São João; UBS Lago Azul, no Parque do Lago; UBS Dr. Francisco, na Vila Aliança; UBS José Rezende, no setor Alto Bonito; UBS Couto Magalhães, no setor Couto; e UBS Dr. Dantas, no setor Costa Esmeralda.

Já os casos com fortes sintomas devem ir à Unidade de Pronto de Atendimento (UPA). “Quem vai decidir a internação ou não do paciente será o médico. Se não for caso de internação, o paciente ficará em isolamento domiciliar para observação”, explicou a superintende municipal de Atendimento Especializado, Ana Paula Andrade.

Todos os casos com sintomas leves deverão ficar em isolamento domiciliar, onde receberão atendimento da UBS mais próxima. Para as visitas dos servidores da Saúde foram mobilizados três carros e ainda uma Unidade de Suporte Básico (USB) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).

Quem deve usar a UBS?

As pessoas com sintomas leves, como febre até 38 graus, corizas, espirros e tosse seca estão no grupo de baixo risco. Essas devem procurar uma UBS, principalmente uma das seis preparadas para o atendimento especial.

Quem deve ir à UPA?

Já aquelas com febre acima dos 38 graus, tosse com catarro, dor no peito e nas costas, dores de cabeça, dificuldade de respiração e cansaço devem procurar a UPA, localizada no setor Araguaína Sul.

Orientação em todo Município

Também iniciam hoje os serviços de orientação da Vigilância em Saúde em locais com grande circulação de pessoas e estabelecimentos comerciais. “As camareiras dos hotéis têm que usar os equipamentos de proteção individual (EPI), como luvas, para não entrar em contato com um possível lençol infectado”, explicou o superintende Eduardo de Freitas sobre as abordagens dos agentes.

Também no concurso

Os agentes de saúde estarão nos portões dos locais de prova do concurso público, que será realizado neste final de semana, com álcool para assepsia das mãos. Os candidatos que apresentarem sintomas, como tosse e febre, serão encaminhados para uma sala isolada onde realizarão o certame. Esses receberão uma máscara e atendimento.