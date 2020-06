Araguaína contará com mais 38 leitos para tratamento da covid-19

Serão 23 novas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e 15 leitos clínicos implantados no prazo de dez dias, com estes a cidade chega ao total de 133 leitos para casos da doença

Por Mara Santos

Araguaína se prepara para receber mais um reforço na luta contra o novo coronavírus. Em dez dias, a cidade contará com mais 38 leitos na rede pública, sendo 15 clínicos e 23 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para tratamento exclusivo de pacientes com a covid-19.

Os 38 novos leitos serão implantados em três unidades. Dos 18 disponibilizados pelo Governo do Estado, oito leitos de UTI ficarão no Hospital Regional de Araguaína (HRA) e 10 UTI no Instituto Sinai, localizado à Rua Sete de Setembro, 585, no Centro.

O Hospital Municipal de Campanha (HMC) receberá outros 20 leitos, sendo 15 clínicos e cinco UTI. Com esta ampliação, o HMC chegará a 40 leitos. “O Município tem dado andamento também à contratação de mais leitos clínicos no Instituto Sinai. Já enviamos carta-convite e aguardamos informações sobre a quantidade de leitos disponíveis”, informou a secretária municipal da Saúde, Ana Paula Abadia.

Rede Hospitalar

A rede hospitalar no Município, somando pública e privada, conta hoje com 95 leitos exclusivos para Covid-19, sendo 67 leitos clínicos e 28 UTI.

O Hospital Dom Orione (HDO) dispõe de 29 leitos clínicos e 16 UTI, destes, 20 clínicos e 10 UTI atendem a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). O Hospital de Doenças Tropicais (HDT) possui 10 leitos clínicos; e o Hospital Regional de Araguaína (HRA) conta com 10 leitos de UTI.

Já entre as unidades municipais, o Hospital Municipal de Araguaína (HMA) conta com quatro leitos exclusivos para tratamento de crianças com covid-19. Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Anatólio Dias Carneiro, há sete leitos, sendo dois com suporte avançado. No Hospital Municipal de Campanha são 20 leitos com suporte avançado.