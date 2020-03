Araguaia Diesel reinaugura concessionária ZF do Brasil no Tocantins Avalie esse post Avalie esse post

A empresa gurupiense Araguaia Diesel estará realizando o evento de reinauguração na próxima terça-feira (10) na sua sede. “Seremos a única empresa do Tocantins operando a franquia da ZF do Brasil”, disse o diretor-presidente Denison Tavares.

Por Régis Caio

A Araguaia Diesel está instalada às margens da BR-153, saída sul de Gurupi. Ela foi fundada no mês de junho de 1996 por 11 irmãos e atua no seguimento de peças e serviços em caminhões. “Nosso pai, João Ribeiro dos Santos, sempre foi um grande incentivador e conseguimos com a força do trabalho realizarmos este sonho”, disse Denison Tavares, que é diretor-presidente da Araguaia Diesel.

Além de Denison, a empresa também é administrada atualmente por mais dois irmãos: Dourivan Tavares e Deocleciano Tavares. “Nosso diferencial nesses 23 anos é a valorização do cliente, oferecendo a ele um serviço de qualidade e capacitando nossos servidores, gerando emprego para a população gurupiense”.

Hoje a Araguaia disponibiliza para os caminhoneiros uma ampla estrutura para que ele fique a vontade enquanto o seu caminhão é arrumado. No local, tem sala reservada só para os caminhoneiros, que podem ficar a vontade usando internet, mesa de jogos, assistir televisão e descansar.

Concessionária ZF do Brasil

A ZF é uma empresa alemã, e é um dos maiores produtores mundiais de peças automotivas, especialmente transmissões. Também produz peças para as indústrias naval e ferroviária. Tem cerca de 240 unidades em 40 países e mais de 140.000 empregados.

No Tocantins, a Araguaia Diesel adquiriu a franquia da ZF e a reinauguração da empresa, agora sendo uma concessionária, ocorrerá na terça-feira (10) às 08:30. “Seremos a única empresa do estado operando a franquia da ZF do Brasil, nossos servidores fizeram cursos e estão preparados para trabalhar com esta marca”, destacou Denison Tavares.