Aproximadamente 80% dos casos positivos de COVID-19 em Gurupi tiveram contatos com caminhoneiros

Levantamentos feito pelo Portal Atitude na Secretaria Estadual e na Municipal de Saúde mostram aproximadamente 60% dos casos positivos de Covid-19 no Tocantins foram registrados em cidades com perímetros urbanos ligados a BR-153. O Governo do Tocantins contabilizou nesta terça-feira, 13, 932 casos confirmados para Covid-19 e 21 óbitos.

por Wesley Silas

Assim como os médicos, enfermeiros e demais funcionários da saúde que estão na linha de frente no enfrentamento da pandemia do coronavírus, os caminhoneiros são os responsáveis em levar a comida para mesa dos brasileiros, abastecer os postos de combustíveis e fazer chegar remédios nas farmácias, produtos essenciais como EPIs e equipamentos nos hospitais. O trabalho destes homens e mulheres os colocam na linha de frente do risco de contrair o Covid-19 e estão entre os que mais estão indo a óbitos em consequência à pandemia.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 10 caminhoneiros residentes no Tocantins foram contaminados com o Covid-19 e 02 faleceram. Outros 10 residentes em outros estado e atendidos nas cidades situadas às margens da BR-153 e outros 02 foram a óbitos no Tocantins longe da cidade de origem. (Dados não atualizados).

A Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi informou que 77,14% da totalidade do casos de Covid-19 no município tiveram ligação com caminhoneiros, 8,58% com vendedores e 14,28% não souberam informar (contágio comunitário). Da totalidade dos 14 casos de caminhoneiros positivo com Covid-19 em Gurupi, 10 residem na cidade.