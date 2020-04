Apresentação de Plano de Contingencia do COVD-19 desnuda algumas fragilidades no enfrentamento da pandemia em Gurupi

O Secretário Estadual de Saúde do Tocantins, Luiz Edgar Leão Tolini, esteve na tarde desta quarta-feira, 08, em Gurupi reunido com representantes dos poderes estadual, deputado Gleydson Nato, e Municipal por meio do prefeito municipal, Laurez Moreira e do secretário Gutierres Torquato. Estiveram também no evento profissionais da saúde, representando o Hospital Regional de Gurupi e Unimed.

por Wesley Silas

Na apresentação do Plano de Contingencia do COVD-19, o Secretário Estadual de Saúde do Tocantins, Luiz Edgar Leão Tolini, pontuou as responsabilidades entre o Município e Estado, como se dará o manejo clínico de gestantes, fluxo pediátrico e protocolo de uso de EPI na situação da pandemia do COVID-19 no Hospital Regional de Gurupi

Luiz Edgar Leão Tolini, mostrou ainda dados e experiências que ele teve em enfrentamentos em casos de repercussão nacional, que tiveram a necessidade de medidas emergentes como implantação de hospital de campanha como aconteceu na Boate Kiss que teve 242 mortos em Santa Maria (RS) que contou com sua participação, entre outras experiências internacionais e como membro da força nacional de saúde.

Segundo dados apresentados por Tolini, o estado do Tocantins é o único ente federativo que não apresentou morte decorrente ao COVID-19 e, caso “exploda” a pandemia no Estado, dados da OMS e do Ministério da Saúde sugerem que em Gurupi poderá acontecer 121 casos de COVID-19, sendo que 24 pessoas poderão necessitar de internação clínica e 5% [1 a 2] deste número estão sujeitas a internação em UTI´s.

Conforme levantamento da equipe de Tolini, os pacientes contaminados com coronavírus não podem usar a mesma UTI dos leitos disponíveis em hospitais público ou privado de Gurupi que somam 26 e, caso necessitem serão encaminhados via UTI móvel para Palmas ou Araguaína que disponibilizará de 30 UTI´s exclusiva para pacientes com COVID-19. Ele explicou ainda que, caso necessite em Gurupi, a Secretaria Estadual de Saúde poderá implantar uma UTI em Gurupi para receber possíveis pacientes com insuficiência respiratória decorrente ao COVID-19.

Comitê gestor municipal

Um dos debates que chamou atenção foi orientação de isolamento domiciliar na atenção primária (postos de saúde e UPA), falta de UTI´s aos possíveis futuros pacientes com síndrome Respiratória Aguda, manuseio de EPI´s e o desaparelhamento do Comitê Gestor do Município que encontra-se acéfalo de representantes, desde a saída do primeiro presidente, Dr. Fuad Moraes Ibrahim.

“O comitê foi criado com uma certa segurança. […] No decorrer das discussões para montar projetos foram saindo os membros e hoje o nosso comitê não tem presidente. O Dr. Fuad saiu, depois o Dr. Fabiano também saiu e o Dr. Renato também saiu e o comité ficou sem representatividade e ai você [Gutierres Torquato] também saiu do comitê”, considerou a Diretora Geral do Hospital Regional de Gurupi, Cristiane Uchôa.

Para o secretário municipal de Saúde, Gutierres Torquato, um novo presidente do Comitê Gestor assumiu o cargo. Ele reiterou que o seu afastamento aconteceu, apenas, em um grupo de whatsapp.

Aprovação de Calamidade pública

O deputado Gleydson Nato, chegou a citar a não aprovação da decretação de calamidade pública de Gurupi pelo parlamento estadual por falta de documentos. Em respostas o Secretário Municipal de Saúde, Gutierres Torquanto, garantiu que todas as documentações já foram enviados para aprovação na AL.

Flexibilização

O prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, mostrou entusiasmo na parceria com o Governo do Tocantins e nas informações apresentadas pelo Secretário Estadual de Saúde. Ele comentou ainda sobre a decisão de flexibilizar a abertura de parte do comércio local,

“A gente percebeu que dava para flexibilizar um pouco e hoje vamos corrigir alguns pontos pontuais como supermercados e bancos. Observemos o comércio, apesar de aberto, que não há grande fluxo, devido as pessoas estarem retraídas”, Laurez Moreira.