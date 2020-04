Após migrar para o PSD, Walter Júnior diz que terá apoio do Progressista

O pré-candidato a prefeito de Gurupi, Walter Júnior saiu do MDB e pretende disputar a eleição pelo PSD, presidido pelo senador Irajá Abreu. Ele disse ainda que terá apoio do Progressista presidido no Tocantins pela senadora Kátia Abreu e o ex-senador , o ex-tucano Ataídes Oliveira. Veja também como anda as movimentações de bastidores na política de Gurupi envolvendo lideranças evangélicas, encontro da oposição e a divisão de nomes do segmento empresarial que sinalizam interesse em participar da disputa:

por Wesley Silas

O advogado e ex-vereador, Walter Júnior (PSD) informou ao Portal Atitude que está em conversa adiantada com o Progressista e outros partidos que ele serão noticiados nos próximos dias.

“Temos conversado com o Progressista, MDB e o PSD, em principal. Estamos conversando com mais quatro partidos e dois já deram certeza. Vamos aguardar só mais 30 dias pra publicar”, disse.

Em Gurupi o progressista tem entre os filiados, a vereador, Marilis Fernandes, líder do prefeito Laurez na Câmara de Vereadores.

“Temos que conversar. Ela [Marilis] é amiga íntima de Laurez e Gutierrez. Não sei como ela vai fazer”, disse Walter Júnior.

Três nomes ligados a CDL e ACIG no protagonismo

A renúncia dos empresários Adailton Fonseca (PL) da ACIG e de Jovino Moura (PV) da CDL, demonstra o interesses da classe empresarial em protagonizar na disputa eleitoral desde ano. Outro nome que fazia parte da diretoria da ACIG, é o do empresário Silvério Filho (PROS), que teve sua pré-candidatura a prefeitura de Gurupi lançada pela ex-deputada Josi Nunes.

Madureira | Ivanilson, Edinho e Feitosa

O número de pré-candidatos da Assembleia de Deus (Madureira) tem chamado atenção. Numa relação publicada recentemente aparecem 24 pré-candidatos a vereador que congregam na Madureira em diversos partidos. Na chapa majoritária a igreja te o nome do vereador Ivanilson Marinho (SD), mas enfrenta resistência do grupo comandado pelo ex-vereador Raimundo Feitosa (Avante) que recentemente assumiu a secretaria de Habitação e levou consigo outros nomes ligados a cúpula da igreja para o Governo de Laurez Moreira (PSDB). Enquanto isso, o grande questionamento de alguns pastores, que ainda não foram avisados, é saber qual nome que a igreja irá apoiar, tendo em seu quadro um pré-candidato a prefeito, porém na oposição.

Encontro das oposições

Em busca do fortalecimento, os partidos de oposição em Gurupi estão organizando um encontro no próximo sábado para debater possíveis alianças. Entre os partidos convidados está o Avante que poderá ter mudanças de direção com ventos da Capital. Congregam neste partido nomes ligados ao prefeito Laurez como Edinho Fernandes, vereadores Claudio do Trevo e Zezinho da Lafiche, o ex-vereador Jonas Barros e outras lideranças da cidade como o jornalista Dóris Barros.