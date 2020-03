Após 10 desativada, Rodoviária de Crixás volta atender a comunidade Avalie esse post Avalie esse post

Na manhã desta terça (10), a Rodoviária de Crixás do Tocantins voltou a funcionar após ficar aproximadamente 10 anos desativada.

Por Redação

Segundo a Prefeitura foi realizado uma reforma geral no Terminal Rodoviário de Crixás que estava em estado de calamidade.

A partir desta terça (10), os passageiros terão comodidade no embarque e no desembarque. Para informações, sobre horário de vans e ônibus a população pode entrar em contato pelo fone (63) 98424 – 2753, falar com Patrick Diretor Rodoviário.