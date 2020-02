Apoio psicológico faz a diferença no tratamento contra o câncer Avalie esse post Avalie esse post

O diagnóstico de câncer não é uma notícia agradável em nenhum contexto e o abalo emocional por parte do paciente e familiares necessita acompanhamento profissional de um psicólogo e equipe multidisciplinar.

por Redação

“Ansiedade, depressão, pensamentos negativos, insônia, problemas no relacionamento e dificuldade de aceitação da doença são algumas das manifestações emocionais que podem ser apresentadas durante todo o processo de tratamento”, relata a psicóloga da Acreditar Tocantins, Dra Cristhina Ramos.

Suporte emocional

O ideal é que o acompanhamento psicológico inicie logo após diagnóstico da doença.

“Trata-se de olhar de forma mais abrangente para o paciente e seus familiares com atendimento humanizado e individualizado. Isso favorece o enfrentamento das fases do tratamento oncológico”, pontua a especialista.

Familiares do paciente oncológico também podem precisar de orientação sobre como lidar com a doença

Lidiane A. N. Machado, de 40 anos, relembra como foi receber o diagnóstico em maio de 2016 e a importância do apoio psicológico nesse período.

“Tive câncer de mama quando meu filho tinha 1 ano e 2 meses. Até hoje, falar sobre isso me deixa mal. Mas o suporte psicológico me auxiliou a agir de forma mais tranquila e equilibrada emocionalmente. Também consegui encorajar outras pessoas que estavam em tratamento com pensamento positivo, força e coragem”, conta. Hoje ela está curada.

“A vivência de um câncer é, para a maioria das pessoas, uma experiência que causa grande impacto emocional. Lidar com as mudanças que a rotina de tratamentos e cuidados exige dos pacientes e de seus familiares a adoção de estratégias de enfrentamento. O enfrentamento objetiva analisar a situação é buscar alternativas para lidar com esta”, enfatiza Cristhina.

A psicóloga ainda acrescenta que ter consciência das situações limitantes impostas pelo tratamento é também se fortalecer para encará-las.