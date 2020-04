Aplicativo Chefão Delivery chega em Gurupi-TO

Temos uma boa notícia para os gurupienses! A praticidade do aplicativo de comida delivery, Chefão Delivery, chega para revolucionar este tipo de serviço na cidade. O aplicativo começa a funcionar em 1º de maio e já chega com uma grande quantidade de estabelecimentos cadastrados, prontos para matar a sua fome, quando e onde você estiver.

por Redação

O Chefão Delivery também está presente na cidade de Parauapebas-PA, primeiro município onde foi implementado no início do ano de 2019 e pelo grande sucesso e aceitação de seus usuários, foi solicitado para atender outras cidades do país. Ainda em 2019 chegou à cidade de Imperatriz-MA e agora estará presente em Gurupi-TO. Devido o esforço, controle de qualidade e seriedade na realização dessa atividade, o “Chefão” vem ganhando espaço nesse mercado, que por sua vez, está reinventando a forma de consumo das pessoas.

Um dos diferenciais do Chefão Delivery é a variedade de segmentos disponíveis no aplicativo. Isso mesmo! Além de restaurantes, hamburguerias, pizzarias, cafeterias e lanchonetes, no Chefão, você também encontra Casas de Carne, Conveniências e mercados de hortaliças e frutas. Além disso, o APP sempre oferece aos seus usuários novidades, como sorteios, promoções e cupons de descontos.

O aplicativo estará disponível para smartphones IOS e Android e irá funcionar nos horários de 11h às 23h, atendendo toda a cidade com um serviço de delivery personalizado.

Saiba mais sobre o chefão Delivery

Chefão Delivery é um aplicativo de pedidos e entregas de comida conectado aos melhores estabelecimentos gastronômicos da sua cidade. Desenvolvido para atender seus usuários nos momentos em que mais precisam, levando em consideração a vida moderna e exige de todos, mais organização e praticidade.

Fácil de usar, pois foi desenvolvido para todos os públicos desde estudantes, donas de casa, trabalhadores e pessoas que estejam conectados com as mudanças no mundo. Pessoas que gostam de comer bem, porém, muitas vezes não têm tempo de visitar aquele restaurante, lanchonete ou café favorito. Isso mesmo, o Chefão disponibiliza uma grande variedade de pratos deliciosos em apenas alguns cliques e você os recebe no conforto do seu lar ou mesmo no trabalho, reunião de amigos, enfim, onde você quiser! Quem escolher é você!

www.chefaodelivery.com.br

Instagram: chefaodelivery_gurupi