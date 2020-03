AO VIVO Saúde País tem 201 óbitos por covid-19 e 5.717 casos confirmados

Ministros atualizam dados em coletiva no Palácio do Planalto.

por Redação

O governo brasileiro atualiza hoje (31), em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, os dados sobre o avanço da covid-19 no país. Participam o ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto; da Economia, Paulo Guedes; além de representantes da pastas da Saúde, Justiça e Segurança Pública, e Economia.

De acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde, divulgados ontem (30), o país contabilizava 159 mortes e 4.579 casos confirmados da doença.

