Ao contrário da eleição para prefeito, Unirg promove eleição para nova reitoria com chapa única

Com apenas uma chapa com os nomes da atual reitora, Sara Falcão, e o vice professor Jeann Bruno, a eleição para Reitoria da Universidade de Gurupi – UnirG acontecerá no dia 20 de outubro. No dia 27 de outubro acontecerá eleições para as coordenações dos cursos onde 08 chapas únicas se inscreveram.

por Wesley Silas

Acadêmicos, servidores e professores irão referendar no dia 20 de outubro a reeleição da reitora Sara Falcão de Sousa que tem como vice-reitor o professor Jeann Bruno, na Pró-reitoria de Graduação tem como candidata a professora Rise Consolação Iuata Rank, Fábio Pegoraro na Pró-reitoria de Pesquisa e Prós-graduação (PROPESQ) e a professora Mireia Aparecida Bezerra Pereira na Pró-reitoria Extensão, Cultural, e Assistência Estudantil.

Segundo a reitora Sara Falcão a principal proposta da sua chapa será “consolidar a UnirG como universidade dentro de todos os eixos e avaliadores de indicação estabelecidos pelo Conselho Estadual de Educação”.

A chapa criou um site (confira aqui) com apresentação de 92 propostas do Plano de Gestão respaldadas em 05 eixos e como 10 Dimensões Estratégicas Institucionais , contidas tanto no PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) como no PPI (Projeto Pedagógico Institucional) do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024 e mais o Plano de Cargos e Salários dos Servidores da UnirG .