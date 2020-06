Antonio Andrade convoca eleição da mesa diretora da AL-TO e recebe apoio de vários parlamentares à sua reeleição

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, deputado Antonio Andrade (PTB), lançou na sessão desta terça-feira, 23, o edital de convocação para eleição da Mesa Diretora da Casa.

por Redação

De acordo com o regimento, e com documento apresentado, a eleição está prevista para acontecer no dia 07 de julho, às 9h. Os eleitos vão estar à frente do poder legislativo pelos próximos dois anos (2021/2022).

Durante a sessão vários deputados manifestaram apoio à reeleição de Antonio Andrade, muitos inclusive fizeram questão de declarar o voto no atual presidente.

“Eu acredito muito no crescimento do nosso parlamento, sei que ainda temos muito a contribuir com Estado do Tocantins. Estamos cumprindo nosso papel, a credibilidade que o parlamento vem conquistando é graças à atuação de todos os parlamentares. Agradeço as palavras de todos”, disse Antonio Andrade.

Segundo o deputado José Roberto (PT), tudo está se encaminhando para uma chapa única. As movimentações agora estão em torno da composição dos outros nomes da mesa diretora. Além do cargo de presidente serão eleitos, o 1°vice-presidente, 2° vice-presidente, 1°secretário(a), 2° secretário(a), 3° secretário(a) e 4° secretário(a). Chapas e candidatos avulsos podem apresentar a candidatura até a data da eleição.

Apesar da eleição acontecer no mês julho, a posse está prevista para o início do ano que vem, em fevereiro.