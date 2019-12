“Ansiamos que seja a ultima tentativa de criminalização da advocacia municipalista”, diz advogado sobre ACP do MPE contra seu escritório Avalie esse post Avalie esse post

“Lamentamos o intento do representante ministerial, em que pese incompetente para tanto, questionar a qualidade dos serviços prestados pelo escritório de advocacia”, disse o advogado Rogério Bezerra Lopes (OAB/TO 4193B) sobre a ação Civil Pública (ACP) promovida pelo Ministério Público por ato de improbidade administrativa contra o presidente da Câmara de Vereadores, Wendel Antônio Gomides e o seu escritório.

por Wesley Silas

Na ação, o Promotor de Justiça Roberto Freitas Garcia defende que houveram irregularidades na prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica para a Casa de Leis do município, entre os anos de 2015 e 2017, que resultaram no pagamento do valor de R$ 686 mil.

Em nota, o advogado Rogério Bezerra Lopes considerou que seria “absurda e totalmente desarrazoada a pretensão do representante ministerial em questionar a contratação de assessoria jurídica pelos gabinetes dos vereadores, posto que a mesma se deu dentro dos ditames que regem os atos da administração publica, em especial as regras do procedimento licitatório”.

Segundo o advogado, “são inúmeros os precedentes, tanto dos Tribunais de Justiça Estaduais, Tribunais Superiores, Corte de Contas Tocantinense, e do Próprio Conselho Nacional do Ministério Público reconhecendo a legalidade de contratações como esta”.

“Lamentamos o intento do representante ministerial, em que pese incompetente para tanto, questionar a qualidade dos serviços prestados pelo escritório de advocacia. Mais lastimável ainda é querer valorar a remuneração dos serviços prestados”, defendeu o advogado.

Conforme a nota, o advogado disse que o seu escritório preferiu “crer que o ajuizamento da Ação Civil Publica decorre de erro de avaliação de um de seus membros”. Em seguida completou: “Esta não é a primeira, mas ansiamos que seja a ultima tentativa de criminalização da advocacia municipalista. Não permitiremos que tal erro comprometa a imagem de um escritório de advocacia que a mais de 10 anos atua exclusivamente no assessoramento de prefeituras e casas legislativas tocantinenses”.

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Tocantins, Gedeon Pitaluga Junior, também comentou sobre a ação envolvendo um de seus membros.

A OABTO não admite a tentativa de criminalização de qualquer natureza em relação ao exercício da advocacia e irá atuar institucionalmente em defesa da garantia profissional de fixação de honorários, consoante limites definidos pelo Código de Ética da OAB e regulamentação correspondente do Conselho Federal da OAB

Nota do escritório Bezerra Lopes Advogados SS-ME.

Gurupi, 20 de Dezembro de 2019

Rogério Bezerra Lopes

OAB/TO 4193B