Ano Novo | Dez acidentes foram registrados pela PRF nas estradas do TO Avalie esse post Avalie esse post

Durante o período de Ano Novo, foram registrados pela PRF nas rodovias federais que cortam o Estado do Tocantins um total de 10 acidentes, no mesmo período do ano passado foram 8 acidentes.

Da Redação

Dos 10 acidentes, 3 tiveram como causa principal a embriaguez ao volante e 2 ocorreram em decorrência de ultrapassagem indevida. Dos 10 acidentes, 8 foram em decorrência da imprudência do condutor – embriaguez, falta de atenção, ultrapassagem indevida e dormir ao volante, foram as condutas que provocaram os acidentes.

No decorrer da operação foi registrado um acidente com vítima fatal, o fato ocorreu na noite do dia 31/12 no município de Tupirama/TO, no km 167 da BR-235. Segundo testemunha, o pneu da motocicleta estourou e o condutor perdeu o controle do veículo vindo a colidir com a barra de proteção da rodovia. A vítima foi levada para o hospital de Pedro Afonso, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Não foi registrada nenhuma vítima fatal na operação do ano anterior.

O número de pessoas feridas em razão dos acidentes foi de 18, no mesmo período do ano passado o número de pessoas feridas foi de 13.

No decorrer da Operação Ano Novo a PRF realizou trabalho intensivo de fiscalização e orientação, tendo registrado nesse mesmo período um aumento no número total de autos de infração: foram 575 autos de infração contra 398 autos na operação anterior, um aumento de 47%.

Entre as infrações mais comuns está a ultrapassagem irregular, 56 condutores foram flagrados cometendo essa infração.

Observou-se ainda um aumento no número de pessoas flagradas dirigindo embriagadas, foram 16 condutores flagrados quando conduziam seu veículo após ingerir bebida alcoólica número 78% maior que no último período de réveillon, quando apenas 9 condutor fora flagrado nesta circunstância. Embriaguez foi a principal causa de acidentes nas rodovias federais do Tocantins.

Aumentou também o número de flagrantes pelo não uso do cinto de segurança (42% – de 12 para 17 flagrantes) e de pessoas transportando crianças sem o dispositivo de segurança específico (89% – de 9 para 17 flagrantes).

A Educação para o Trânsito ganhou destaca nas ações da PRF. O objetivo da instituição é ter cada vez menos flagrantes de imprudência nas rodovias federias de todo o país. Para isso, que a PRF mobiliza equipes de educação para o trânsito durante períodos de grande fluxo de veículos como os feriadões de fim de ano.

Na Operação Natal e Ano Novo, mais de 1600 pessoas participaram de ações educativas, recebendo dicas de segurança viária e conhecimento o novo equipamento de etilômetro (bafômetro).

Merece destaque a Ação Educativa em Transporte Coletivo que ocorreu nos terminais rodoviários, na oportunidade mais de 340 pessoas foram alcançadas.