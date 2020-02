Ano eleitoral continua com pré-campanhas sem proposta e ataques em redes sociais e botequinho 2 (40%) 1 vote (40%)vote

O carnaval acabou, mas as laqueras insana continuam entre pessoas que até agora não dizem o que querem do próximo gestor, enquanto pré-candidatos a prefeitura e a vereador preferem aparecer em selfie em redes sociais na intenção de provocar seus inimigos, ao invés de visitar os setores da cidade e mostrar suas propostas para os problemas.

Por Wesley Silas

Como todos sabem e dizem em redes sociais, a gestão do prefeito vai “bem, obrigado”. Porém, apesar dos avanços, a cidade não deixou de ter problemas que necessitam ser debatido e corrigindos com propostas dos que querem representar os gurupienses a partir de janeiro de 2021.

Enquanto a campanha se aproxima e os nomes de pré-candidatos aparecem, o principal assunto dos últimos meses é desconstruir o provável inimigo com ataques de baixo nível em redes sociais, enquanto pouco se ler ou ouve sobre propostas para resolver problemas antigos, a exemplo da falta de transporte público em setores onde moram as pessoas mais pobres do município, debate sobre propostas voltadas para as crianças e adolescentes filhos de pais viciados ou presos e já estão entrando na escola da marginalidade e sobre o que pensam os pré-candidatos na criação e aplicação de propostas voltadas para o segmento econômico para geração de empregos e, assim conseguir tirar centenas de pessoas da miséria. Coisas que não podem ficar apenas em discursos eleitoreiros, mas que apontem um projeto exequível.