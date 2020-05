Andrino questiona prefeitura de Palmas após pacientes do Pará desembarcarem no aeroporto da capital

O vereador de Palmas, Tiago Andrino (PSB) fez críticas a gestão municipal após pacientes do Pará, diagnosticados com Covid-19, desembarcarem no Tocantins nesta semana.

Por Régis Caio

Em suas redes sociais, Andrino disse que o município palmense ainda não está no auge da pandemia, mas caminha em direção a isso.

“Não temos condições de ofertar nossos leitos a cidades que precisam tomar suas próprias providências de expansão dos seus. Nós mesmos já precisamos urgentemente de aumento de leitos, e não de diminuição”, questionou após a chegada de pacientes do Pará chegarem na capital em UTIs aéreas.

“Esta é uma questão óbvia, sob pena de chegarmos a uma lotação, antes mesmo de atingirmos o pico da pandemia, ou seja: esgotarmos os leitos de UTIs, com pacientes de outras cidades”, finalizou.