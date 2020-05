Ana Flávia Cavalcante e Irana Coelho assumem a presidência da APROETO

A chapa “Podemos Conquistar Mais”, que tem como presidente a Procuradora do Estado, Ana Flávia Ferreira Cavalcante, e como vice-presidente a Procuradora Irana de Sousa Coelho Aguiar foi eleita com 54 votos e estará à frente da Associação dos Procuradores do Estado do Tocantins (APROETO) pelos próximos dois anos.

Por Redação

Primeira eleição on-line da Associação dos Procuradores do Estado do Tocantins, foi realizada nesta quarta-feira,13, atendendo as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) em decorrência da pandemia, a Nova Diretoria da APROETO deve tomar posse no dia 16 deste mês. A chapa “Podemos Conquistar Mais”, que tem como presidente a Procuradora do Estado, Ana Flávia Ferreira Cavalcante, e como vice-presidente a Procuradora Irana de Sousa Coelho Aguiar foi eleita com 54 votos e estará à frente da Associação pelos próximos dois anos.

Ana Flávia Ferreira Cavalcante, 38 anos, é Procuradora do Estado desde 2007, já esteve à frente de cargos de liderança como Coordenadora de Meio Ambiente, e atualmente como Subprocuradora do Patrimônio Imobiliário.

A Procuradora agradeceu pela confiança dos colegas e reforçou os seus projetos frente à Associação. “Assumo a APROETO, juntamente com a minha vice, Dra. Irana e toda a Diretoria, com imensa satisfação. Reitero o compromisso firmado de lutar pelos direitos dos meus colegas e garantir a valorização da carreira de Procurador do Estado”, frisa Ana Flávia.

O então presidente, Rodrigo Santos, afirma que “a eleição foi a primeira digital, em razão do distanciamento social. Mas contou com total transparência e colaboração dos Procuradores e Procuradoras”, afirma Rodrigo.

Nova Diretoria

Farão parte da Nova Diretoria os seguintes Procuradores e Procuradoras:

– Presidente: Ana Flávia Ferreira Cavalcante

– Vice-presidente: Irana de Sousa Coelho Aguiar

– Dir. Administrativo: Murilo Francisco Centeno

– Dir. Financeiro: Patricia de Alvarenga Xavier

– Dir. Social: Gabriella Santiago

– Dir. do Centro de Estudos: José Humberto Pereira Muniz Filho

– Dir. de Previdência e Assistência Social: Rosanna M. Ferreira Albuquerque

– Delegado ANAPE: Kledson de Moura Lima

Conselho fiscal

– Presidente: Deocleiciano Gomes Filho

– Membros: Jax James Garcia Pontes e Rafael Freitas Costa

A APROETO

Fundada no dia 17 de agosto de 1994, a Associação dos Procuradores do Estado do Tocantins (APROETO) é a única entidade da carreira dos Procuradores do Estado do Tocantins, tanto daqueles que se encontram em atividade, como também dos aposentados. É uma Associação Civil sem fins lucrativos e com sede administrativa provisória nas dependências da Procuradoria-Geral do Estado, em Palmas.