Amastha convida Stival para se filiar ao PSB

Durante reunião nesta manhã (23) entre parte da cúpula do PSDB e PSB de Gurupi, Amastha falou que se o tucano Oswaldo Stival não quiser, o PSB vai ter candidato próprio em Gurupi. As declarações do presidente do PSB, aconteceram após ele ter declarado que: “não existe nenhuma possibilidade da gente [Amastha, Laurez e Oswaldo Stival] não andar juntos” nas eleições deste ano.

Por Régis Caio

Amastha esteve visitando nesta manhã o empresário Oswaldo Stival, em Gurupi, e na oportunidade foi feito o convite para que o tucano aderisse ao PSB para fortalecer ainda mais o partido no município.

Participou deste encontro o presidente do diretório Municipal do PSDB, vereador Eduardo Fortes (PSDB), que também é pré-candidato à prefeitura da cidade. Fortes declarou que também recebeu o convite para se filiar ao PSB, no entanto, ele disse ao Portal Atitude que não há possibilidade de deixar o PSDB.

“O candidato do grupo não esta definido, temos bons nomes, mas o que vai definir é a decisão dos três grupos [Laurez, Stival e Amastha] e a ideia é estarmos juntos para fortalecimento de Gurupi e manter o crescimento”, disse Fortes.

Reunião PSB

Ainda nesta manhã, Amastha realizou um encontro com a cúpula do PSB de Gurupi. “Ficou decidido que se o Stival não vier para o PSB, o nome do partido para disputar à prefeitura é do vereador Valdônio Rodrigues”, disse uma fonte que participou desta reunião.