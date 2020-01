Alvorada | Homem morre após colisão entre caminhões na BR-153 Avalie esse post Avalie esse post

Leandro de Alcântara, de 40 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (06) na BR-153 em Alvorada, no sul do Estado. A vítima ficou presa às ferragens.

Por Régis Caio

O acidente foi uma colisão frontal, envolvendo um caminhão tanque de combustível e um caminhão baú, ambos sem carga. Na batida houve três vítimas, sendo que um veio a falecer.

Já as outras duas pessoas feridas, uma de cada caminhão, foram socorridas e encaminhadas para o hospital da cidade de Alvorada.

Leandro Alcântara, de 40 anos, ficou preso às ferragens da cabine do caminhão baú e segundo o Corpo de Bombeiros, foi feito o uso do material apropriado (desencarcerador), sendo possível obter espaço para a retirada do corpo, que foi levado para o IML de Gurupi.

Fotos: Corpo de Bombeiros