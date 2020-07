Alunos da UnirG preparam-se para retorno parcial das atividades, nesta quarta-feira

Com o surgimento do coronavírus, as Instituições de Ensino Superior – IES também tiveram que se readaptar para dar continuidade as atividades. A Universidade de Gurupi – UnirG criou o protocolo de segurança dos procedimentos que serão adotados para o retorno de algumas aulas práticas de forma presencial. O Protocolo está publicado no site, www.unirg.edu.br/covid-19 no link documentos.

por Redação

Desde março as aulas teóricas passaram a ser dadas de forma remota. Após quase 120 dias de suspensão das aulas práticas e de alguns estágios, finalmente os estudantes irão retornar nesta quarta-feira, 15, parte das atividades. Já o início do segundo semestre está previsto para ocorrer em 03 de agosto.

A decisão da interrupção foi tomada conforme orientações do Ministério da Saúde e da Educação, com intuito de preservar a saúde das pessoas. O Conselho Estadual de Educação – CEE, órgão que a UnirG é subordinada, autorizou a reorganização do calendário acadêmico para a retomada gradativa das atividades educacionais.

Conforme a reitora, Ma. Sara Falcão, o retorno das atividades foi orientado pelo CEE e as atividades da saúde a serem retomadas vieram mediante autorização do Poder Público Municipal de Gurupi, com intuito de auxiliar a saúde do município no combate a Covid-19.

“Com o retorno das aulas, a UnirG formalizou o protocolo que lista diversas medidas de segurança. Entre elas estão: a desinfecção dos prédios que será realizada diariamente pela equipe de serviços gerais”, disse.

Sara Falcão completou ainda, que o trabalho será feito duas vezes, em cada período do dia, nos laboratórios, salas de aula, banheiros, bebedouros e equipamentos. Na limpeza será usado desde o álcool em gel, água sanitária, detergentes e desinfetantes apropriados até o uso de fumacê.

O uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s também serão obrigatórios na Instituição e em todos os lugares que os acadêmicos estiverem desempenhando suas atividades. “A máscara de proteção para circular nas dependências da UnirG já é uma exigência. Os servidores da que fazem atendimentos ao público terão ainda que usar luvas, óculos de proteção e/ou protetores em acrílico. Os visitantes terão que estar com seu equipamento de proteção para ter acesso aos prédios”, disse a reitora.

“Haverá barreiras sanitárias, coordenada por nossos servidores, nos acessos aos prédios durante os três períodos do dia, para verificar a temperatura corporal e o uso da máscara. A higienização das mãos e o distanciamento social, inclusive, nas áreas de alimentação devem ser mantidos”, completou Falcão.

As reposições de algumas aulas do primeiro semestre ocorrerão de forma remota a partir de amanhã. O retorno parcial das aulas práticas e estágios presenciais para os cursos da saúde deverão ocorrer a partir do dia 20 de julho, sendo estas desenvolvidas nas Clínicas Escolas da Instituição, Ambulatório, Unidades Básicas de Saúde, Unidade de Pronto Atendimento e no Proafe.

“De acordo com as recomendações dos órgãos governamentais, algumas das atividades teóricas e práticas realizadas nos laboratórios, incluindo ainda as reposições do primeiro semestre letivo, ainda não foram permitidas pelo CEE, em função da pandemia. Estamos aguardando a permissão para que elas aconteçam gradualmente de forma presencial”, finalizou Sara Falcão.

O protocolo reforça ainda a proibição de contatos físicos entre as pessoas, compartilhamento de objetos pessoais e de alimentos.

Para saber mais informações sobre as medidas de segurança implantadas pela Universidade, acesse o site www.unirg.edu.br/covid-19