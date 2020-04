Aliança-TO: PF investiga organização criminosa responsável por fraudes em licitações

Os investigados são suspeitos de direcionar, por meio de procedimentos licitatórios fraudados, diversos contratos públicos às empresas do grupo. O prejuízo ao erário pode chegar a R$6 milhões.

Da Redação

A Polícia Federal deflagrou nessa manhã (15/) a Operação Goyazes, visando desarticular grupo criminoso suspeito de fraudar licitações e desviar recursos de contratos públicos em municípios do sul do estado do Tocantins.

Aproximadamente 12 policiais federais cumprem três mandados judiciais de busca e apreensão, na cidade de Aliança do Tocantins/TO, todos expedidos pela Subseção da Justiça Federal de Gurupi/TO.

Os investigados são suspeitos de direcionar, por meio de procedimentos licitatórios fraudados, diversos contratos públicos às empresas do grupo. O prejuízo ao erário pode chegar a R$6 milhões.

Mesmo no cenário de emergência de saúde de âmbito internacional, por conta da pandemia do COVID19, a PF, como sempre, cumpre o seu dever. Para essa operação, uma logística especial foi planejada, com distribuição de EPIs para todos os envolvidos na missão, a fim de preservar a saúde dos policiais, testemunhas, investigados e seus familiares.