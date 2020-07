Aliança do atual prefeito com ex-prefeita, muda a disputa política de Porto Alegre do Tocantins

O PL e o PSD anteciparam e anunciaram na manhã desta terça-feira, 14, uma aliança para pré-candidatura para o executivo municipal de Porto Alegre do Tocantins na próxima eleição.

por Redação

A chapa será formada pelo atual prefeito, Rennan Cerqueira (PR), que anunciou ser pré-candidato a reeleição e a ex-prefeita, Edvam Nepomuceno, que chega com a proposta de fortalecer e dar continuidade ao projeto de desenvolvimento de Porto Alegre, como pré-candidata a vice-prefeita.

A aliança foi articulada pelo próprio prefeito, Rennan Cerqueira, que justificou a escolha. “A ex-prefeita tem um legado muito importante que jamais será apagado e nossa pretensão é agregar o melhor para o desenvolvimento do nosso município. Juntos, poderemos fazer ainda mais por Porto Alegre. Ela é uma mulher decidida, empoderada e hoje a política necessita desse perfil. Como prefeita contribuiu muito com nosso município e vai nos ajudar a dar continuidade ao nosso projeto de desenvolvimento e transformação de Porto Alegre do Tocantins”, destacou o prefeito.

A ex-prefeita, exerceu dois mandatos à frente do executivo municipal, entre 2009 a 2016. “Não vejo como um retrocesso ou um passo atrás. É uma reconstrução, uma continuidade. Temos uma história política, com trabalho, com respeito. Aceitar o convite de Rennan é uma honra, pois vejo que neste momento, formamos uma aliança de forças que se une pelo desenvolvimento de Porto Alegre do Tocantins. Nosso trabalho frente ao município tem os mesmos princípios da gestão empreendedora desse jovem prefeito. Será uma aliança de desenvolvimento por nossa cidade”, enfatizou.