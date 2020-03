Alerta: Água transborda na BR-242 no trecho entre Gurupi e Peixe. 1 (20%) 1 vote (20%)vote

Na tarde deste sábado (29) um leitor enviou um vídeo para o Portal Atitude mostrando a situação da BR-242, no sul do estado no momento da forte chuva que caiu. A água transbordou na rodovia. “Quem for dirigir por esta região tenham cuidado e muita atenção”, disse.

Da Redação

Segundo este leitor que enviou o vídeo, o volume de água que transbordou na BR-242 foi intenso e alerta para quem for transitar por esta região. O caso aconteceu próximo ao antigo Recanto Turístico.

Veja o vídeo