Alan Barbiero defende proposta inclusiva de projeto de escola bilíngue em libras em Palmas

Coordenador da área da Educação do Podemos de Palmas destaca coragem do candidato; comunidade surda ajudará na implantação do projeto pedagógico.

por Redação

A primeira escola pública bilíngue com aulas de português e libras (Língua Brasileira de Sinais) no Tocantins. Essa é uma das propostas dos candidatos do Podemos a prefeito Alan Barbiero e vice-prefeita Micheline Cavalcante.

“A inovação e a inclusão são peças fundamentais do nosso plano de governo. E inclusão só se consegue fazer com ações concretas, investimentos sérios e verdadeira preocupação com a população que não é assistida adequadamente pelo poder público”, explica Alan Barbiero, ao falar da sua proposta.

A ideia é que a escola fique em uma área de fácil acesso tanto para quem mora na Região Sul, quanto no Plano Diretor “Eu tenho uma relação de muita estima com a Apae e durante meus oitos anos no posto de reitor da UFT (Universidade Federal do Tocantins) criei e respaldei políticas afirmativas de inclusão. Uma escola bilíngue é totalmente possível e o investimento para isso compensa muito”, destaca o candidato.

Alan explica ainda que existe a possibilidade real de se obter dinheiro federal para esse tipo de ação, basta empenho e bons projetos. “O Podemos prova em Araguaína que bons projetos e capacidade de gestão são fundamentais para o sucesso de qualquer administração. Nós vamos adotar em Palmas a mesma política que o Ronaldo Dimas (presidente estadual do Podemos e prefeito de Araguaína) promoveu naquela cidade. Lá, até há uma clínica-escola voltada só para autistas. Aqui, vamos fazer a escola bilíngue em libras”, resume Alan Barbiero.

Coragem

Responsável pela Educação das candidaturas do Podemos de Palmas, o professor George França, doutor na área, frisa que é necessário ter muita coragem para dar esse passo adiante na educação na Capital. “Trazer a escola bilíngue para Palmas vai concretizar a política de inclusão que Palmas tanto precisa”, destaca George França.

O professor explica que a ideia é construir o modelo de aulas da a escola em conjunto com a comunidade surda, com apoio de professores bilíngues e especializados em libras. “Será a maior revolução na educação inclusiva que o Tocantins já viveu”, assegura.