Alan Barbiero comunica saída do PSB e ida para o Podemos, de Ronaldo Dimas

Pré-candidato a prefeito de Palmas, o ex-reitor da UFT (Universidade Federal do Tocantins) confirmou, em reunião com os membros do PSB de Palmas na noite desta segunda-feira, 13 de janeiro, a sua saída da sigla socialista. Agora, Alan Barbiero se filiará ao Podemos, partido que no Tocantins é comandado pelo prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas.

Na reunião, Barbiero agradeceu o apoio de todos os membros do PSB de Palmas, bem como às direções Estadual e Nacional do partido. “Foram mais de 15 anos nesta casa, construindo um partido forte em Palmas e no Tocantins. Estou saindo por divergências internas, mas sem qualquer mágoa ou reclamação. Acredito, inclusive, que o Podemos e o PSB podem caminhar juntos nas próximas eleições”, destacou Barbiero.

O ex-reitor elogiou as gestões Amastha à frente de Palmas (2013-2018), salientando que o político mudou a cara da cidade, comandando um governo que transformou a Capital do Estado.

“Eu contribui com a gestão do Amastha, sendo seu secretário municipal de Planejamento e Gestão. Juntos implantamos vários projetos relevantes para a cidade como o Instituto XX de Maio, o Palmas Solar, o Servidor Multiplicador e o Superhar, dentre outros. O trabalho foi de excelência e, como postulante a prefeito, quero consolidar este legado e avançar ainda mais”, frisou.

No Podemos, Alan Barbiero propõe seguir uma agenda positiva para Palmas. O foco, no momento, é ouvir e organizar ações envolvendo as universidades, segmentos organizados, líderes comunitários, instituições empresariais, estudantes, profissionais liberais e a comunidade em geral.

“Palmas precisa ter um projeto ousado, propositivo que dialogue com todos e que tenha capacidade de receber críticas e transformá-las em oportunidades. Uma gestão pode trazer muitos benefícios para toda a população se reconhecer os problemas e trabalhar valorizando cada um, compartilhando as soluções, sendo rápida e eficiente nas ações”, frisou.