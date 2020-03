Ainda faltam ser entregues em Gurupi 3.014 doses de vacinas contra gripe, aponta coordenação de vacinação

De acordo com Coordenadoria de Vacinação de Gurupi o município recebeu 67% do quantitativo total de doses suficientes para atender a demanda e restam apenas 750 doses e que as Unidades Básicas de Saúde do Centro, Buritis, Casego e João Manoel não possuem mais a vacina.

por Redação

A Coordenadoria de Vacinação de Gurupi explicou que as doses são enviadas ao Estado pelo Ministério da Saúde, e o Estado faz a distribuição para os Municípios de acordo com a quantidade recebida.

“Nesta primeira etapa Gurupi recebeu apenas 67% do quantitativo total de doses suficientes para atender o número de pessoas dentro do público-alvo. Equivalente a 6.130 doses. O público-alvo a ser atendido é de 9.114 pessoas. Faltam ser entregues 3.014 doses”, informou.

A Coordenadoria de Vacinação informou que ainda restam 750 doses, e que somente as Unidades Básicas de Saúde do Centro, Buritis, Casego e João Manoel não possuem mais a vacina.

A Coordenadoria de Vacinação informou que as doses faltantes serão repassadas ao Município dentro do prazo de realização da campanha.

“Pedimos cautela a comunidade, para que seja evitada a aglomeração de pessoas nos postos de vacinação, bem como para a espera do restante das vacinas”, infomou.

Explicou aonda que a campanha seguirá até o dia 22 de maio, e todo o público-alvo será atendido.

Quaisquer dúvidas ligar para o número (63) 3315-0088, no horário de 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.