Agrotins 2020 | Inicia nesta quarta, 27, a primeira feira 100% digital do Brasil,

Com o tema “Cerrado Sustentável” começa nesta quarta-feira, 27, a partir das 9 horas, um dos maiores eventos de fomento e promoção ao agronegócio do Brasil, a Feira Agrotecnológica do Tocantins, a Agrotins, que neste ano recebe a assinatura Agrotins 2020 100% Digital, e que pode ser acompanhada pela plataforma www.agrotins.to.gov.br. A feira prossegue até sexta-feira, 29, com programação ao vivo das 8 às 18 horas.

A live da abertura oficial ocorre às 9 horas. Nela, o governador do Tocantins, Mauro Carlesse, receberá, de forma virtual, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina; o secretário de Agricultura, Pecuária e Aquicultura, César Halum; e o presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Celso Moretti.

Trata-se da primeira feira digital do Brasil e que contará com a participação de produtores de todo o Brasil. A expectativa é que o volume de negócios supere a edição anterior, que movimentou R$ 2,5 bilhões.

O governador do Tocantins, Mauro Carlesse, reitera que gostaria muito de realizar a feira na forma presencial, mas em virtude da pandemia da Covid-19, a solução foi viabilizar a Agrotins no formato digital.

“Estamos enfrentando uma pandemia sem precedentes, mas o agro não parou e seus produtos são essenciais para que não haja desabastecimento. Então, em respeito ao setor e principalmente, com a saúde de todos, nós optamos por realizar a Agrotins 2020 100% Digital, evitando aglomerações, mas proporcionando boas oportunidades de negócios e de conhecimento aos produtores”, garante o Governador.

O secretário de Estado da Agricultura, César Halum, estima que a feira será um sucesso porque os olhos do agronegócio de todo o Brasil estarão voltados para o Tocantins. “É uma oportunidade até para produtores, empresários e investidores de outras partes do país conhecerem o potencial do Tocantins. Vejo esse formato digital como uma vitrine ainda maior para nossos produtos”, analisa.

Coletiva de Imprensa

Os veículos e profissionais de imprensa poderão fazer perguntas às autoridades presentes na live, por meio de um chat na plataforma da Agrotins. A coletiva está prevista para acontecer logo após o fim do evento.

Navegando pela plataforma

Ao acessar a plataforma www.agrotins.to.gov.br é importante fazer o cadastro no site e optar por assinar gratuitamente a Newsletter da feira, para receber via e-mail notícias e mais conteúdos informativos dessa edição, além de um certificado exclusivo de participação.

Na parte superior, quatro abas principais direcionam a todo o conteúdo da plataforma: “Espaço dos Pavilhões”, “Campo do Conhecimento”, “Programação ao Vivo” e “Expositores”.

Em “Espaço dos Pavilhões”, o público poderá conferir vídeos, cartilhas, fotos e notícias sobre os órgãos governamentais como o Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins (Adapec) e Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins); além dos parceiros como a Embrapa e as universidades e nove instituições financeiras que estarão ofertando linhas de crédito especiais aos produtores. Têm ainda informações sobre diversas cadeias produtivas, programas e campanhas: pecuária, aquicultura, pesca esportiva, agricultura familiar, Plano ABC, mulheres rurais, entre outros.

A aba “Campo do Conhecimento” reúne conteúdos relacionados à produção agropecuária em forma de palestras, cursos, dias de campo, workshops e uma biblioteca inteiramente digital de livre acesso para a comunidade.

Em “Programação Ao Vivo”, como o próprio nome já diz, o público pode conferir lives, entrevistas, rodas de conversa, palestras, promoções de expositores e notícias do agronegócio; são 12 horas diárias de programação em tempo real.

E a partir das 20 horas, a feira trará também a transmissão de leilões ao vivo, habilitados pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ).

Por fim, a aba “Expositores” reúne as marcas já conhecidas na agricultura e pecuária de ponta, que estarão expondo maquinários, veículos, produtos e serviços. Já são mais 170 expositores cadastrados.

Programação

A programação completa da Agrotins 2020 100% Digital já está disponível na plataforma do evento. A cobertura da feira também será feita por meio das redes sociais oficiais do Governo do Tocantins e da Agrotins 2020 100% Digital.