“Agora estou em um partido político viável e com liberdade”, diz Adailton Fonseca sobre sua filiação no PL Avalie esse post Avalie esse post

A convite do deputado federal, Vicentinho Júnior (PL) o presidente da Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG), Adailton Fonseca anunciou nesta quinta-feira, 06, sua filiação no PL. “Não há nada tão bom que não possa melhorar e com a essa ideia é que o PL apresenta o amigo, empresário e cidadão, Adailton Fonseca, para uma pré-candidatura”, comentou Vicentinho Júnior sobre o nome do PL na sucessão do prefeito Laurez.

por Wesley Silas

Adailton Fonseca é um nome que sempre defendeu o liberalismo econômico como indutor do bem-estar social. Nesta vertente ele buscou o Partido Liberal comandado no Tocantins pelo deputado federal Vicentinho Júnior.

“Minha vinda para o Partido Liberal não significa ainda uma pré-candidatura, apenas começamos um caminho. Tenho a vontade pessoal de contribuir e agora estou em um partido político viável e com liberdade para agir; mas, não é somente isso, essa decisão será tomada principalmente ouvindo as sociedade”, disse Adailton.

O deputado Vicentinho Júnior disse que recebe com entusiasmo o nome do empresário Adailton Fonseca no quadro do PL.

“É uma alegria muito grande ter recebido no quadro do nosso partido um amigo de Gurupi tão honrado que é o Adailton Fonseca. Um empresário gurupiense que quer muito contribuir com a comunidade com ideias novas com um jeito novo de pensar a gestão pública municipal. Ficamos feliz com Adailton poder colocar o seu nome ao Partido Liberal para poder participar dos debates que venham enriquecer os próximos mandatos no município de Gurupi”, disse Vicentinho Júnior.

Trabalho do prefeito Laurez

O deputada defendeu os resultados da gestão do prefeito Laurez e acrescentou que o empresário Adailton Fonseca poderá ser ainda melhor.

“Reconheço o bom trabalho do prefeito Laurez e acho que ele vem terminando o seu segundo mandato de uma forma muito boa. Só que não há nada tão bom que não possa melhorar e com a essa ideia é que o PL apresenta o amigo, empresário e cidadão Adailton Fonseca para uma pré-candidatura ser apresentada em Gurupi ao Paço municipal. Quero andar junto com ele com os amigos de Gurupi, não apresentando um projeto que seja contra alguém, mas que seja a favor de Gurupi, das famílias e do melhor para cidade com novas ideias a serem implantadas em Gurupi para que possa cada vez mais se desenvolver num momento em que o Brasil começa uma curva em ascensão para melhorar o crescimento econômico do País”, disse.

Perfil

Adailton Batista da Fonseca é casado com Cláudia Barbosa Vicenzotti Fonseca, pai de Lucas Rocha Fonseca e Pedro Vicenzotti Fonseca e reside em Gurupi desde o ano de 1986. É graduado em Direito pelo Centro Universitário Unirg e pós-graduado em gestão empresarial. É empresário e atua em vários segmentos de negócios, como o imobiliário e financeiro em Gurupi. Esteve durante seis anos na presidência da CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas de Gurupi e assumiu a presidência da ACIG em 02 de janeiro de 2017.

Nome do PL em Araguaína

De acordo com Vicentinho Júnior em Araguaína o partido defende o nome do vereador Marcos Marcelo como pré-candidato a prefeito. Segundo ele, o apoio ao vereador aconteceu depois de uma conversa que ele teve com e ex-prefeito de Palmas, Carlos Amastha (PSB), em 2019 que também defendeu o nome de Marcos Marcelo.

“Ele está no quadro do partido há bastante tempo e é um vereador que vem se qualificando, aprimorando e discutindo Araguaína há bastante tempo e para hoje podemos falar com muita segurança que o Marcos Marcelo está pronto para ser o prefeito de Araguaína”, disse.

O deputado comentou ainda sobre a importância de Araguaína na economia do Estado e defendeu que o vereador Marcos Marcelo “está preparado para conduzir” a cidade e disse que o momento é de alianças para o fortalecimento da candidatura.

“Araguaína não é só números, impostos e arrecadação; mas, tem vidas circulando que precisam de um mandato com mais afago. Espero que o Marcos Marcelo possa desenvolver esta candidatura e convencer outros pré-candidatos a ver o projeto dele, outros partidos para vir compor chapa numa eventual candidatura dele em Araguaína e torço que ele seja eleito porque Araguaína vai ganhar muito com o amigo Marcos Marcelo”, defendeu o deputado.

Ouça abaixo a fala do deputado Vicentinho Júnior: