Agentes culturais do Tocantins promovem webconferência e lamentam ausência da Adetuc, que rebate

Conferência aconteceu na noite de segunda-feira, 25, e debateu a Lei de Emergência Cultural com a participação de mais de 600 pessoas. Em nota o presidente da Adetuc, Tom Lyra, garantiu que não foi convidado para participar da webconferência. “Soubemos por meio de matéria veiculada na mídia local, acerca da realização da Web Conferência Estadual de Cultura”, respondeu Lyra.

por Wesley Silas

Em busca de superar os impactos social e econômico decorrente da pandemia do novo coronavírus (covid-19), sem prazo para retornar à normalidade. A Federação Tocantinense de Artes Cênicas (Fetac), promoveu na segunda-feira, 25, proveu uma webconferência para propor diretrizes e debater a situação da cultura em meio à pandemia, especialmente o projeto de lei 1.075 de 2020 (Lei de Emergência Cultural) com artistas, agentes culturais, gestores municipais.

Segundo os organizadores, o presidente Agência de Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia (Adetuc), Tom Lyra teria sido convidado, mas não participou e não enviou representante para interagir na webconferência transmitida pelo Canal Resistência Contemporânea, no Youtube, que contou com a participação de mais de 600 pessoas. “Só lamentamos muito a ausência do Governo do Estado e penso que precisamos descobrir um caminho para o diálogo com o Estado, pois trata-se de um momento de muita solidariedade”, afirma o mediador do debate, o ator e diretor teatral Cícero Belém.

Adetuc diz que não foi convidada:

Em nota, a Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc) informou que o gestor da Pasta, Tom Lyra, “não foi convidado, oficialmente ou extraoficialmente”, por meio do Gabinete da Presidência ou da Superintendência de Cultura, a participar do Seminário Virtual: Cultura do Tocantins – A Lei de Emergência Cultural e o reflexo em nosso Estado.

“O Governo do Estado, por meio da Adetuc, reafirma seu compromisso com a classe artística, inclusive declarando durante o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, total apoio à criação da Lei Nacional de Emergência Cultural. Em caso de convite oficial não se negaria a participar e debater com os gestores municipais o tema proposto”, lê-se na nota.

Tom Lyra enviou cópia de um ofício ao Presidente Estadual de Artes Cênicas do Tocantins, Kaká Nogueira reafirmando desconhecer o convite:

Além de ativistas da cultura tocantinense, o encontro contou com a participação do secretário da Cultura do Estado do Ceará, Fabiano Piúba, a assessora técnica da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, Chris Ramires, e o professor Mestre em Ciência Política e criador do Canal Resistência Contemporânea, Gilbert Martins. Gestores culturais das principais cidades tocantinenses – Palmas (Giovanni Assis), Araguaína (Wilamas Ferreira), Gurupi (Zenaide Costa) e Porto Nacional Arnaldo Bahia)– também estiveram presentes, além de produtores culturais, agentes e artistas.