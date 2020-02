Agência do Detran de Gurupi é furtada novamente Avalie esse post Avalie esse post

Este já é o terceiro furto que ocorre somente este mês no órgão do município gurupiense. Ladrões entraram pela janela.

Por Régis Caio

O terceiro furto na agência do Detran de Gurupi foi percebido na manha desta quinta-feira (27). Segundo informações do jornalista Lucas Carvalho, do SBT Tocantins, foi furtado uma CPU do órgão público.

Os criminosos entraram novamente pela janela para subtrair o objeto. Só neste mês, já é o terceiro crime que acontece na agência, que está localizada no bairro Nova Fronteira. O primeiro furto aconteceu no dia 10, o segundo no dia 17, quando ladrões levaram computadores e nesta quinta, o terceiro caso semelhante.

O local não tem vigilante no período da noite e a janela está amarrada com arame.