Advogado Walter Júnior e Rafaella oficializam união

A sexta feira do dia 10 de janeiro foi muito especial para o casal Walter Júnior e Rafaella. Eles oficializam perante a lei sua união.

Por Redação

Participaram no cartório apenas os pais dos cônjuges e duas testemunhas pois, o casamento no religioso e a festa do enlace será depois da chegada do filho do casal, o Vito.

Os noivos ressaltaram que a grande festa acontecerá em Gurupi com a presença dos familiares e dos amigos dos noivos.

A noiva Rafaella tem 27 anos, natural de Itapuranga (GO) e está em seu último ano de medicina em Brasília-DF.

Walter Júnior tem 39 anos, natural de Gurupi, advogado, ex-vereador e ex-procurador do município, presidente do MDB de Gurupi e pré-candidato a prefeito de Gurupi nas eleições de 2020.