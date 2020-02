Advogado é preso após ser flagrado tentando entrar com celulares em Presídio de Cariri Avalie esse post Avalie esse post

A informação apurada pelo Portal Atitude é de que o advogado foi preso por tentar entrar com três aparelhos celulares no Presídio Agrícola Luz do Amanhã, em Cariri, no sul do Tocantins. Em nota, a OAB-TO se manifestou sobre o caso.

Por Régis Caio

O fato aconteceu na manhã desta terça-feira (04). Agentes penais conduziram o advogado e uma assistente até a delegacia Central de Flagrantes de Gurupi para serem ouvidos pelo delegado plantonista. A polícia não divulgou o nome do advogado.

A OAB- TO, seccional de Gurupi, enviou um representante para acompanhar o caso. Ainda está sendo apurado sobre o que teria motivado a ação. Um detento da unidade prisional também foi levado para a delegacia para prestar depoimento.

O crime de ingresso de aparelho celular em estabelecimento prisional passou a ser previsto no artigo 349-A, introduzido pela Lei 12.012, de 6 de agosto de 2009: “Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico, de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional. Pena — detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.”

Nota OAB-TO

O presidente da OAB Tocantins, Gedeon Pitaluga, se manifestou através de nota e disse que acompanha o caso para definir as medidas pertinentes.

“A OAB Tocantins, por meio da Procuradoria de Prerrogativas, nesse momento, está acompanhando o caso para garantir as prerrogativas profissionais do advogado. A OAB/TO analisará as circunstâncias do caso para definir as medidas institucionais pertinentes, com a cautela e o rigor relacionados à situação”.

Gedeon Pitaluga

Presidente da OAB/TO