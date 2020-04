Advogado e empresário Rodrigo Maciel filia-se ao PSL e lança seu nome como pré-candidato a vereador em Gurupi

As eleições municipais deste ano em Gurupi terá muitos pré-candidatos que buscarão uma vaga no legislativo da cidade, dentre eles o jovem advogado e empresário Rodrigo Maciel, de 27 anos, que filiou recentemente no PSL.

Da Redação

Nascido em Gurupi, Rodrigo Maciel é formado em Direito na Unirg e atua como advogado na cidade, além disto, ele administra uma empresa do ramo alimentício. Recentemente ele foi convidado a se filiar ao PSL e colocar o seu nome a disposição para concorrer uma vaga na Câmara Municipal pelo partido.

“Desde os meus 18 anos tenho atuado no processo político atuando nos bastidores e agora recebi o convite de filiar ao PSL, colocando meu nome a disposição do partido como pré-candidato a vereador de Gurupi. Acredito que o momento é de oportunidade para novos nomes e para pessoas bem intencionadas que exerçam um mandato popular e não apenas em seu próprio benefício”, disse.