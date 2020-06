Adriana Aguiar recebe título honorífico de cidadã gurupiense

A honraria é concedida às personalidades que dentro da sua área de atuação contribuíram com a comunidade gurupiense

por Cláudio Paixão

A titular da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes, Adriana Aguiar recebeu o Título Honorífico de Cidadã, da Câmara Municipal de Gurupi. O título é concedido às personalidades que contribuíram, dentro de sua área de atuação, com muitos benefícios para a comunidade gurupiense. A proposição do nome de Adriana Aguiar para receber a honraria foi do vereador José Pereira da Silva, o Zezinho da Lafiche.

Para Adriana Aguiar, receber a honraria é motivo de muito orgulho. “Para mim esse título é de grande relevância: pelo reconhecimento do trabalho que fizemos e por ter sido uma proposição de uma pessoa tão querida como o vereador Zezinho. Vou honrar muito esse título, pois sei da responsabilidade que ele traz para aqueles que o recebem. É um impulso para continuarmos trabalhando em prol da educação, agora com um olhar para todo o Estado, mas sem perder o olhar para essa cidade que me acolheu e acolheu toda a minha família”, ressaltou.

Mais do que prestar uma homenagem, a solenidade de outorga do Título de Cidadão Honorário significa prestigiar e reconhecer o trabalho de pessoas que tenham se dedicado a atuar de forma exemplar tanto eticamente, quanto moralmente e por prestar relevantes serviços ao Município ajudando no desenvolvimento da cidade e na promoção do bem comum. A concessão da honraria foi aprovada pela Casa de Leis em novembro de 2019 e entregue à gestora nesta quinta-feira, 25, durante visita à Diretoria Regional de Educação (DRE) de Gurupi.

De acordo com o vereador, a homenagem é uma forma de retribuir o trabalho realizado por Adriana Aguiar no município de Gurupi. “Ela já levou o nome de Gurupi até mesmo para fora do País durante o período em que atuou aqui no nosso município. Então, foi uma atuação que fez toda a diferença na educação gurupiense e que foi reconhecida por toda a Câmara de vereadores. O nome dela foi unânime para que recebesse esse título, que é o nosso reconhecimento por todo o trabalho realizado”, destacou o vereador Zezinho da Lafiche.

Atuação

Formada em Pedagogia, Adriana Aguiar tem sua trajetória profissional marcada pela atuação em Gurupi, onde obteve grandes resultados educacionais como alfabetizadora, coordenadora pedagógica, professora do Ensino Fundamental e Médio, Diretora de Escola e Diretora Regional de Educação. Foi destaque Nacional no Prêmio Gestão Escolar em que teve a oportunidade de mostrar as ações inovadoras e eficazes em gestão de escolas públicas brasileiras, evidenciando o aprimoramento, na qualificação em liderança, na autoavaliação e no comprometimento por uma educação pública de qualidade para todos.

A conquista do Prêmio Gestão Escolar a levou a participar do intercâmbio de gestão escolar, como parte do “Programa Brasil-Estados Unidos de Intercâmbio de Diretores Escolares”, oportunidade que a fez visitar algumas escolas norte-americanas, e conhecer outras culturas. Com isso busca hoje, como Secretária de Estado da Educação, adaptar suas experiências em projetos que retratam a realidade do Tocantins e contribuir para a qualificação da gestão pública tocantinense.