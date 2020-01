Adriana Aguiar e Sergio Soró prestigiam Copa do Craque, em Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

Os meses de dezembro e janeiro são sempre muito aguardados por quem gosta de futebol em Gurupi e municípios da Região Sul do Tocantins. É a Copa do Craque, uma história que se repete há 34 anos e realizada sempre nas imediações dos setores Aeroporto e Vila Nova. Nesta edição, participaram 18 equipes mobilizando 550 atletas.

por Paulo Albuquerque

Os idealizadores, José Luiz (desportista e morador do setor Aeroporto) e José Wilson (superintendente da Federação Tocantinense de Futebol) não estão mais na organização. O bloco carnavalesco Os Enforcados tem estado à frente do evento nos últimos 27 anos. Diné Apolinário, presidente do bloco, afirma que esta é a principal atividade d’Os Enforcados, e nestes dias que antecedem a folia de momo os integrantes trabalham para conseguir recursos para brincar o carnaval. Nas últimas 15 edições a Copa do Craque tem a organização da LETA – Liga Esportiva Tocantins-Araguaia, entidade filiada à Federação Tocantinense de Futebol.

Neste domingo (19), dia em que aconteceram as duas partidas semifinais do torneio, a secretária de Educação, Esporte e Juventude do Tocantins, Adriana Aguiar, se fez presente na praça esportiva na companhia do superintendente de Esportes, Sergio Vieira Marques Soró e do presidente da LETA, Wilson Castilhos. “Tudo muito bem organizado, feito a várias mãos. Percebemos a relevância da competição no incentivo aos atletas, na socialização das famílias e no encontro de gerações”, afirma Adriana.

A secretária reconhece que a amplitude das atividades da pasta (Educação, Juventude e Esporte) é um grande desafio. “Temos que realizar ações que agreguem nossas atribuições, e com resultados positivos para todas as funções que desenvolvemos”, afirma.

Falando sobre o superintendente Sergio Soró, nomeado no dia 16 último, Adriana afirma que a história pessoal de Soró o credencia para a pasta. “Um atleta, que tem todas as condições para manter diálogo com a classe”. Uma das metas da Secretaria é, segundo Adriana, avançar na estruturação de escolinhas de iniciação esportiva em todo o Estado. “Vamos trazer as crianças para a prática de alguma modalidade, despertar o interesse no estudo, despertar potencialidades”, conclui Adriana Aguiar.

A partida final da Copa do Craque acontece no último domingo do mês, dia 26. Às 8h30 terá uma preliminar de veteranos dos times Sem Teto e Enforcados, atletas com mais de 50 anos (ou com mais de cem quilos). Logo em seguida acontece a final. O campeão ganha, além do troféu e medalhas, R$ 4.000,00; o vice terá como prêmio R$ 2.000,00 mais troféu e medalhas.