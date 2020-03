Adapec informa que não houve interrupção nas atividades do órgão Avalie esse post Avalie esse post

Após denúncia de que os serviços na Adapec estavam paralisados por falta de combustível a Agência informou que não houve interrupção nas atividades do órgão.

Da Redação

Por meio de nota, a Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins (Adapec-TO) esclarece não houve interrupção nas atividades do órgão. Os serviços administrativos estão ocorrendo em todos os escritórios do Estado.

“Em relação as barreiras fixas, as fiscalizações continuam. Já as fiscalizações volantes atendem as demandas recebidas pelo órgão”, informou o órgão.

A Adapec afirmou ainda que o pagamento à empresa fornecedora de combustível foi realizado nesta sexta-feira, 13, e aguarda o retorno do abastecimento de toda a frota na segunda-feira, 16.