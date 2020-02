Adailton sai da ACIG com o desafio de convencer a classe empresarial, enquanto Gutierres, Eduardo Fortes, Walter e Gleydson dependem dos próprios grupos Avalie esse post Avalie esse post

Diferente de Palmas, onde a economia depende dos servidores públicos, Gurupi é uma cidade privilegiada devido sua força econômica encontrar-se na iniciativa privada, onde a maior parte dos empregos são gerado pela classe empresarial. Um exemplo aconteceu nas eleições municipais passada onde o peso do apoio empresarial, com apoio do pré-candidato Adailton Fonseca (PL), foi o fiel da balança na eleições do prefeito Laurez Moreira (PSDB). Com grupos divididos o grupo do prefeito Laurez deverá buscar também apoio da classe empresarial para fortalecer a candidatura do secretário de Saúde, Gutierres Torquato (PSDB) que já tem dia e nome para substituí-lo na pasta. Confira também os bastidores envolvendo os principais nomes da nova política de Gurupi, como Gleydson Nato, Walter Júnior, Eduardo Fortes.

por Wesley Silas

Na transmissão de posse de Adailton Fonseca para Marcelo Dominici na presidência da ACIG nomes como presidente da FACIET, Fabiano do Vale, e o atual presidente da ACIG, o consenso foi o discurso da força da iniciativa privada em Gurupi que emprega mais que o Poder Público.

Apesar de evitarem comentar/defender a pré-candidatura de Adailton Fonseca (PL) novo presidente da ACIG, Marcelo Dominic fez questão de expor o crescimento da entidade que recuperou sua imagem na cidade passando de inadimplente e hoje encontra-se com mais de R$ 70 mil em caixa.

Na posse o novo presidente da ACIG, Marcelo Dominic expôs o crescimento da entidade que recuperou sua imagem na cidade passando de inadimplente e hoje encontra-se com mais de R$ 70 mil em caixa e com mais de 400 empresas associadas.

“Nós temos entre 6 a 7 mil empresas e o serviço público em Gurupi não é o maior empregador como é em Palmas. Então, aqui tem que respeitar muito mais a iniciativa privada do que em Palmas”, disse Dominic.

Os números apresentados pelo atual presidente mostrou a força do segmento empresarial que terá grande força no processo eleitoral das eleições deste ano.

“Nós temos a apoio do governo [municipal] e quem o elegeu foi a classe empresarial. De tão forte que é a classe empresarial de Gurupi e às vezes as pessoas esquecem. Nas eleições passada [para prefeito] a classe empresarial não tinha manifestado e partir que ela manifestou a eleição ficou definida”, disse.

As falas dos representes do segmentos econômico da cidade deixou claro que um dos desafios do ex-presidente da ACIG, Adailton Fonseca será arregimentar o apoio da classe que ele sempre defendeu e convencê-la que ele tem a melhor proposta para a cidade.

Gutierres não brinca de ser pré-candidato

Outro nome que, apesar de ainda não ter tido o seu nome oficializado pelo prefeito Laurez como pré-candidato que “não brinca em serviço” e poderá ser beneficiado com a não polarização da campanha eleitoral em Gurupi que caminha para ter três ou quatro candidatos, ou até mais, e o do secretário de Saúde, Gutierres Torquato. Para viabilizar há muitas coisas acontecendo nos bastidores e, uma deles, conforme confidenciou uma fonte ao Portal Atitude, foi um recente encontro do prefeito Laurez Moreira (PSDB) com o deputado Vicentinho Júnior (PL), presidente do partido de Adailton Fonseca. Para quem não lembra, nas eleições passada onde o prefeito Laurez foi vitorioso e PR, hoje PL, chegou a lançar o nome do médico Iure Garcia, mas acabou desistindo da campanha e apoiou a reeleição de Laurez Moreira.

Data certa para entregar a Saúde

Conforme uma outra fonte, segura, Gutierres Torquato não está trabalhando para ser boi de piranha, como seus adversários dizem em rodada de conversas; mas já tem data para entregar o cargo para se dedicar totalmente a sua pré-campanha. A data seria dia 31 de março e o nome do momento para sucedê-lo é a secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano, Cristina Donato Leandro.

PSDB com dois nomes…

Para garantir legenda, Gutierres terá que procurar o partido, já que o atual presidente, Eduardo Fortes, além de ser um nome de confiança da família Stival é o presidente do Diretório Municipal e também é um dos nomes com bom potencial para disputar as eleições.

Comendo pelas beiradas…

Outro jovem e pré-candidato que pouco tem aparecido nas rodadas de conversas e o do ex-vereador e advogado, Walter Júnior (MDB). Com jeito educado de ser e meticuloso em suas ações políticas, já preocupa pré-candidatos opositores por ser um político que gosta de “comer o mingau pela beirada” e os resultados ele já mostrou em outras eleições.

Indefinição do palácio?

Apesar de muitos pensarem que o Palácio Araguaia encontra-se com “as barbas de molho” sobre o processo eleitoral municipal na terra onde mora o governador Mauro Carlesse (PSB). O grupo do governador possui um grau de fidúcia eleitoral e prepara para participar de mais um round da disputa eleitoral em Gurupi depois de ter conseguido 58,61 % do votos válidos em Gurupi em 2018.

Entre os nomes, aparece o primeiro suplente de deputado Gleydson Nato (PTB) que naquelas eleições conseguiu 17,56% dos votos, poderá também apresentar outras surpresas como o nome de um empresário ou até mesmo o vereador Ivanilson Marinho (hoje MDB) e a experiente gestora da Educação, Adriana Aguiar.